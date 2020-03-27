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Fenerbahçe Beko’da 4 kişide corona virüsü pozitif

Fenerbahçe Beko'da 4 kişinin corona virüsü testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

27 Mart 2020 Cuma 15:56
Fenerbahçe Beko’da 4 kişide corona virüsü pozitif

Fenerbahçe Beko’da 4 kişide corona virüsü pozitif

    Fenerbahçe Beko'da 4 kişinin corona virüsü testlerinin pozitif çıktığını açıkladı. Hasta mahremiyeti nedeniyle isimlerin açıklanmayacağını belirten sarı lacivertliler, bir idari çalışan dışında bütün vakaların evlerinde tedavi olacağını duyurdu.Fenerbahçe Beko’da yapılan corona virüsü testlerinin sonuçları belli oldu. Yapılan açıklamada, “Test yapılan 12 kişi içerisinde 1 sporcu, 1 teknik ekip ve 2 idari ekip çalışanı olmak üzere toplamda 4 kişide COVID-19 test sonuçlarının pozitif olduğu görülmüştür” denildi. Sarı lacivertlilerde daha önce hastanede tedavi gördüğü açıklanan İdari Menajer Cenk Renda dışında hiçbir pozitif vakanın hastanede yatmasını gerektirecek klinik tablo olmadığı belirtildi.

İşte Fenerbahçe’den yapılan açıklama;

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı sporcu, teknik kadro ve idari ekibinde yapılan kontroller sonucunda Covid-19 bulgularına rastlanması sebebiyle 21 Mart Cumartesi günü detaylı tahlil ve tetkikler yapılmış, alınan numuneler Sağlık Bakanlığımıza iletilmiştir.

Sağlık Bakanlığımızdan gelen test sonuçlarına göre, test yapılan 12 kişi içerisinde 1 sporcu, 1 teknik ekip ve 2 idari ekip çalışanı olmak üzere toplamda 4 kişide COVID-19 test sonuçlarının pozitif olduğu görülmüştür.

Daha önce yaptığımız bilgilendirmede belirtildiği üzere, bir idari çalışanımız dışında, hiçbir oyuncumuzda ya da çalışanımızda hastanede yatmalarını gerektirecek bir klinik tablo söz konusu değildir.

Sporcularımız ve çalışanlarımız evlerinde izolasyon altında iyileşme süreçlerini takip etmekte ve durumları sağlık ekiplerimizce düzenli olarak gözlemlenmektedir.

Bir süredir tedbir amaçlı olarak hastanede bulunan bir idari çalışanımızın ise, yapılan yeni tetkiklerinde koronavirüs testleri bugün itibariyle negatif çıkmıştır. İdari çalışanımız, testlerinin negatif çıkması sonrasında tedavi edildiği hastaneden taburcu edilmiş, 14 günlük karantina sürecini tamamlamak üzere istirahate çekilmiştir.

Koronavirüs sonuçları pozitif olan sporcularımızın ve çalışanlarımızın isimleri kendileri tarafından kamuoyu bilgilendirilmediği sürece hasta hakları yönetmeliğinin, hastanın mahremiyetine saygı gösterilmesi esası sebebiyle açıklanmamaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Fenerbahçe Spor Kulübü

Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe BEKOCorona Virüsü
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