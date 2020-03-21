Fenerbahçe Beko’da corona virüsü şüphesi

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, Erkek Basketbol takımı Fenerbahçe Beko'nun bazı oyuncuları ve idari kadro çalışanlarında corona virüsü belirtileri saptandığı belirtildi. Takım detaylı tarama testleri için hastaneye yönlendirildi.

Dünyada gerçekleşen corona virüs salgınında bir çok sporcu bu salgına yakalanırken, Fenerbahçe cephesinden bir açıklama geldi.

Fenerbahçe Beko’da oynayan bazı basketbolcu ve idari kadro üyelerinde corona virüs belirtilerine rastlanırken, takımın daha detaylı tarama testleri için hastanelere yönlendirildiği belirtildi.

Fenerbahçe Kulübü, erkek basketbol takımındaki corona virüsü belirtileri çıkan kişiler hakkında şu açıklamayı yaptı;

Belirtilerin tespit edilmesiyle birlikte sağlık heyetimiz duruma ivedilikle müdahale etmiş, takımımız detaylı tarama testleri için hastaneye yönlendirilmiştir.

Hastane taramaları sonrasında detaylı bilgilendirme kamuoyuna duyurulacaktır.”

Fenerbahçe, en son yurt dışında Rusya’da oynadı. Sarı-lacivertliler, THY Euroleague maçı için 6 Mart tarihinde Khimki Moskova ile deplasmanda karşılaşmış ardından ING Basketbol Süper Ligi’nde 8 Mart’ta Beşiktaş ve 15 Mart’ta da Tofaş ile oynamıştı.

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