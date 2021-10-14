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Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de farklı kazandı

Turkish Airlines EuroLeague'in 4. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko, sahasında UNICS Kazan'ı 80-41 mağlup ett.

14 Ekim 2021 Perşembe 22:07
Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de farklı kazandı

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de farklı kazandı

   Turkish Airlines EuroLeague'in 4. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko, sahasında UNICS Kazan'ı 80-41 mağlup ett.Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşmada Fenerbahçe Beko ilk çeyreği 21-8, devreyi ise 44-22 önde noktaladı.Üçüncü çeyrekte de rakibine iyi bir savunma yapan Fenerbahçe Beko farkı 30 sayıya kadar çıkardı. Potasında sadece 5 sayı gören Fenerbahçe Beko, son on dakikaya 61-27 üstünlükle girdi.Karşılaşmanın son periyodunda skor üstünlüğünü iyi değerlendiren Fenerbahçe Beko, rakibinini 80-41'lik skorla mağlup etti.

   Bu sonucun ardından Fenerbahçe ikinci galibiyetini elde ederken, Euroleague tarihindeki en az sayı kaydettiği maçı geride bırakan UNICS Kazan ise tek galibiyette kaldı. UNICS Kazan daha önce bir maçta en az 50 sayı atmıştı.

  Bu farklı galibiyetle, Fenerbahçe Beko iki maçlık mağlubiyet serisini sonlandırdı.Bu sonuçla Fenerbahçe Beko  4. maçlar sonunda 2 galibiyete ulaşırken UNICS Kazan ise 1 galibiyette kaldı. 

İlk çeyrek sonucu: 21-8

İlk yarı sonucu: 44-22

Üçüncü çeyrek sonucu: 61-27

Maç sonucu: 80-41

Son Güncelleme: 14.10.2021 22:27
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe BEKOUnics KazanTurkish Airlines Euroleague
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