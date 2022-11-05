Fenerbahçe Beko EuroLeague’deki ilk mağlubiyetini aldı.

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 6. hafta maçında Barcelona’ya 81-80 yenilerek, bu sezon EuroLeague’deki ilk mağlubiyetini aldı.Palau Blaugrana’da oynanan maça Nick Calathes, Scottie Wilbekin, Dyshawn Pierre, Nigel Hayes-Davis ve Johnathan Motley beşiyle başlayan Fenerbahçe Beko, Motley ve Calathes ile etkili olduğu periyotta Laprovittola’yı durdumakta zorlandı ve çeyreği 21-19 geride tamamladı. İkinci çeyrek karşılıklı basketlerle başladı. Fenerbahçe Beko, Laprovittola’yı durdurmakta zorlandığı bu anlarda 37-32 geriye düştü. Dış atışlarda istediğini bulamayan Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 39-36 geride gitti.

Üçüncü çeyrekte Fenerbahçe Beko periyotu 62-49 geride tamamladı. Melih Mahmutoğlu, Şehmus ve Motley ile art arda sayılar bulan Takımımız, dördüncü çeyrekte farkı 7 sayıya indirdi. (64-57).Kaptan Melih, üçüncü üçlüğünü attı ve karşılaşmanın bitimine 55 saniye kala fark 2 sayıya indi. (78-76) Mola dönüşü Melih’in basketiyle fark 3 sayıya inerken; Motley, Kalinic’e blok yaptı ve potaya gitti. Motley’in basketi galibiyet için yetmedi ve karşılaşmadan Fenerbahçe Beko 81-80 mağlup ayrıldı.



Bu sonuçla Fenerbahçe Beko, EuroLeague'deki ilk yenilgisini alırken, Barcelona ligdeki 4. galibiyetini elde etti. Takımımız, EuroLeague’deki 7. hafta maçında 10 Kasım 2022 tarihinde Kızılyıldız’ı ağırlayacak.

Çeyrek skorları:

1.Çeyrek: 21-19

2.Çeyrek: 18-17

3.Çeyrek: 23-13

4. Çeyrek: 19-31