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Fenerbahçe Beko, Vesely Hava Yolları ile galibiyete devam 

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague 24. hafta maçında Zenit St. Petersburg’u 92-84 yendi.

05 Şubat 2021 Cuma 23:43
Fenerbahçe Beko, Vesely Hava Yolları ile galibiyete devam 

Fenerbahçe Beko, Vesely Hava Yolları ile galibiyete devam 

   Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 24. hafta maçında Zenit St. Petersburg’u 92-84 yendi.Birinci periyot 25-25 tamamlandı.İkinci çeyrekte Guduric’in üçlükleriyle öneFenerbahçe Beko De Colo ile farkı 5 sayıya çıkardı. (40-35) Guduric-De Colo ikilisi ile etkili olmaya devam eden Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 47-43 önde gitti.

   Üçüncü çeyrekte farkı 8 sayıya kadar çıkaran Kokoskov’un öğrencileri, periyotun son anlarında rakibin farkı eritmesine engel olmadı ve dördüncü çeyreğe 66-65 önde girdi. Dördüncü çeyrekte öne geçen Zenit karşısında Fenerbahçe Beko, Melih ve De Colo ile 75-74 öne geçti. Vesely ve De Colo ile farkı açan Fenerbahçe Beko, Melih ve Guduric’in basketleriyle maçı 92-84 kazandı.
 
Çeyrek skorları:
1.Çeyrek: 25-25

2.Çeyrek: 22-18
3.Çeyrek: 19-22
4.Çeyrek: 26-19

 

Son Güncelleme: 07.02.2021 22:01
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe BEKOZenit St. Petersburg
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