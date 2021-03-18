Fenerbahçe Beko, Zalgiris Kaunas'ı farklı yendi

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 30. hafta maçında Zalgiris Kaunas’ı evinde 84-61 gibi faklı bir skorla yendi.Ligin ilk yarısında Litvanya’da oynanan maçı Zalgiris'e 37 sayılık farkla 99-62 kaybeden Igor Kokosov yönetimindeki Fenerbahçe Beko, rövanşta rakibine şans tanımadı. Hücumda ve savunmada maçı baştan sona üstün götüren Fenerbahçe, sahadan 84-61 galip ayrıldı.

Geçmiş Karşılaşmalar



Fenerbahçe Beko, rakibiyle 1998 yılından bu yana 21 defa karşılaştı ve bu maçlarda 14 galibiyet elde etti.EuroLeague 2020-21 sezonu 15. haftasında Kaunas’ta oynanan mücadeleyi Zalgiris Kaunas 99-62 kazandı.



2020-21 Zalgiris Kaunas 99-62 Fenerbahçe Beko

2019-20 Fenerbahçe Beko 76-79 Zalgiris Kaunas

2018-19 Zalgiris Kaunas 82-99 Fenerbahçe Beko

2018-19 Zalgiris Kaunas 57-66 Fenerbahçe Beko

2018-19 Fenerbahçe Beko 80-82 Zalgiris Kaunas

2018-19 Fenerbahçe Beko 76-43 Zalgiris Kaunas

2018-19 Fenerbahçe Beko 78-61 Zalgiris Kaunas

2018-19 Zalgiris Kaunas 75-82 Fenerbahçe Beko

2017-18 Zalgiris Kaunas 67-76 Fenerbahçe

2017-18 Zalgiris Kaunas 78-85 Fenerbahçe Doğuş

2017-18 Fenerbahçe Doğuş 89-90 Zalgiris Kaunas

2016-17 Zalgiris Kaunas 67 – 76 Fenerbahçe

2016-17 Fenerbahçe 82 – 68 Zalgiris Kaunas

2010-11 Zalgiris Kaunas 85 – 84 Fenerbahçe Ülker

2010-11 Fenerbahçe Ülker 80 – 72 Zalgiris Kaunas

2009-10 Fenerbahçe Ülker 68 – 76 Zalgiris

2009-10 Zalgiris 78 – 84 Fenerbahçe Ülker

2006-07 Zalgiris 70 – 83 Fenerbahçe Ülker

2006-07 Fenerbahçe Ülker 84 – 75 Zalgiris

1998-99 Zalgiris Kaunas 64-59 Fenerbahçe

1998-99 Fenerbahçe 99-84 Zalgiris Kaunas