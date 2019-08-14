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Fenerbahçe bomba transfer için düğmeye bastı! 

Süper Lig'in başlamasına günler kala Fenerbahçe, Simon Kjaer'i bağlamak için Başkan Ali Koç'un bizzat devreye gireceği öğrenildi.

Fenerbahçe bomba transfer için düğmeye bastı! 

Süper Lig'in başlamasına günler kala Fenerbahçe, Simon Kjaer'i bağlamak için Başkan Ali Koç'un bizzat devreye gireceği öğrenildi.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 09:41
Fenerbahçe bomba transfer için düğmeye bastı! 

Fenerbahçe bomba transfer için düğmeye bastı! 



Fenerbahçe'den son dakika gol taktiği. Son dakika gollerle sahada sürprizler üreten Fenerbahçe, aynı startejiyi tranferleri için de uyguluyor. Süper Lig'in başlamasına günler kala, stoper için çalışmaların yoğunlaştıran Fenerbahçe'den beklenmedik hamle. Zanka'yı kadrosuna katan sarı lacivertli ekip yeni bir bomba daha patlatmak üzere...

Süper Lig öncesi oynadığı hazırlık maçlarında iyi bir görüntü vermeyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazanmış durumda. Özellikle savunma bölgesine takviye yapmak için kolları sıvayan Sarı- Lacivertliler, Zanka'nın ardından 2. Danimarkalı'yı da bitirmek istiyor.

UZUN SÜREDİR ALİ KOÇ'UN GÜNDEMİNDE

Başkan Ali Koç'un uzun süredir gündemde yer alan Simon Kjaer konusunda bizzat devreye girdiği öğrenildi. Başkan Koç hem tecrübeli yıldız hem de Sevilla ile görüşecek.

MONCHİ İLE GÖRÜŞÜLECEK

F.Bahçe'de hedef, Kjaer'i bedelsiz olarak kiralamak... Başkan Ali Koç'un sportif direktör Monchi ile bir araya geleceği ve bu konuda ikna etmeye çalışacağı ifade ediliyor.

3 MİLYON EURO VERİLECEK

Ayrıca Sevilla'da aldığı 4 milyon Euro maaşı Fenerbahçe'den isteyen Kjaer'den de indirim talep edilecek. Yönetim yıllık 3 milyon Euro'yu gözden çıkarmış durumda.

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