Fenerbahçe çeyrek finalde
Ziraat Türkiye Kupası son 16 tur maçında Fenerbahçe evinde Çaykur Rizespor’u 2-1 yenerek çeyrek finale kaldı.Ülker Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı, Bahattin Şimşek, Hakan Karabalçı ve Emrah Ünal hakem üçlüsü yönetti.
Karşılaşmanın 12. Dakikasında Fenerbahçe Miha Zajc ile 1-0 öne geçti.26. dakikada Çaykur Rizespor Sinan Osmanoğlu ile skoru 1-1 yaptı.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.
Karşılaşmanın ikinci yarısında Çaykur Rizespor’da Albert Koç oyundan çıktı.Yerine Ercan Çoşkun oyuna girdi.56. dakikada Çaykur Rizespor’da Mithat Pala sarı kart gördü.65. dakikada Fenerbahçe’de Lincoln ve Arda Güler oyundan çıktılar.Yerine Ferdi Kadıoğlu ve Emre Mor oyuna girdiler.
71. Dakikada Çaykur Rizespor'da Mithat Pala oyundan çıktı.Yerine Emircan Altıntaş oyuna girdi.73. dakikada Çaykur Rizespor’da Sefa Yılmaz sarı kart gördü.79.dakikada Çaykur Rizespor’da Eren Emre Aydın oyundan çıktı.Azubuike Okechukwu oyuna girdi.81. dakikada Fenerbahçe’de Osayi Samuel, Diego Rossi oyundan çıktı.Yerine Willian Arao ve Micha Batshuayi oyuna girdiler.
89. Dakikada Fenerbahçe Ender Valencia ile 2-1 öne geçti.90. dakikada Çaykur Rizespor’da Benhur Keser ve Deniz Hümmet oyundan çıktılar.Yerine İbrahim Olawoyin ve Farouk Miya oyuna girdiler.90+8. Dakikada Fenerbahçe’de Joshua King oyundan çıktı.Yerine Luan peres oyuna girdi.Karşılaşmada başka gol olmadı ve fenerbah.e Çaykur Rizespor’u 2-1 yenerek çeyrek finale adını yazdırdı.