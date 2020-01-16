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Fenerbahçe'de Comolli istifa etti

 Fenerbahçe'de beklenen gelişme yaşandı.

16 Ocak 2020 Perşembe 16:07
Fenerbahçe'de Comolli istifa etti

Fenerbahçe'de Comolli istifa etti

   Fenerbahçe'de beklenen gelişme yaşandı.Uzun süredir istifa edeceği gündende olan Comolli istifa etti.Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli’nin istifa ettiği açıklandı.Fenerbahçe Spor Kulübü’nün resmi açıklamasında, "12 Haziran 2018'de kulübümüzde sportif direktör olarak göreve başlayan Sayın Damien Comolli bugün itibarıyla görevinden istifa etmiştir. Görev aldığı dönem boyunca özverili çalışmalarından dolayı kendisine teşekkür ediyor, gelecek kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

 İkinci yarı hazırlıklarını Antalya’nın Belek Turizm Merkezi’nde sürdüren Fenerbahçe’de sportif direktör Damien Comolli ile yol ayrımına gelinmişti. Comolli, İstanbul’a dönerek başkan Ali Koç ile bir görüşme gerçekleştirmişti.Yeni transfer Simon Falette transferine olumsuz yaklaştığı iddia edilen Comolli, Twitter’dan yaptığı açıklamada Ali Koç’un bu transferden sorumlu olduğunu ve oyuncunun taraftarlarca iyi bir şekilde karşılanmasını istemişti.

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeDamien Comolli
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