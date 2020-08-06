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Fenerbahçe'de Erol Bulut dönemi başladı

Fenerbahçe yeni teknik direktörü Erol Bulut oldu

06 Ağustos 2020 Perşembe 08:16
Fenerbahçe'de Erol Bulut dönemi başladı

Fenerbahçe'de Erol Bulut dönemi başladı

   Fenerbahçe yeni teknik direktörü Erol Bulut oldu.Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor ile yollarını ayıran teknik direktör Erol Bulut'un göreve getirildiğini resmen duyurdu. 45 yaşındaki teknik adamla 2 yıllık sözleşme imzalandı.Fenerbahçe resmi internet sitesinden “Yuvana Hoş Geldin Erol Bulut” başlığı ile duyurulan anlaşmada şu ifadelere yer verildi;

25 yıl önce Çubuklu formamızı ilk kez giyen, tarihimizin en anlamlı ve unutulmaz şampiyonluklarından biri olan 1995/96 şampiyonluğumuzu getiren golün pasının sahibi olan Erol Bulut, Futbol A Takımımızın Teknik Direktörü olarak camiamıza geri dönüyor. 

1995/99 yılları arasında 4 sezon boyunca Kulübümüze hizmet eden, formamızla çıktığı 136 maçta 11 gol atan ve Fenerbahçe hikayesinin ardından kariyerine başka takımlarda devam ederek futbolu bıraktıktan sonra Teknik Direktörlük kariyerine adım atan Erol Bulut, Çubuklu'ya Teknik Direktörümüz olarak yeniden merhaba diyor. 

Yuvana hoş geldin Erol Bulut. 

Fenerbahçe Ailesi olarak saha dışında camiamızın eşsiz desteği ve güveni, saha içerisinde yakalayacağımız birlik, beraberlik, takım ruhu ve mücadeleyle birlikte eşsiz zaferlere ve kupalara yürüyeceğimize inancımız tam. 

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ

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