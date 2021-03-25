Fenerbahçe'de Erol Bulut dönemi bitti
Fenerbahçe teknik direktör Erol Bulut ile yollarını ayrdığını açıkladı.Fenerbahçe'de kalan maçlarda takımın başında Sportif Direktör Emre Belözoğlu’nun görev alacağı belirtildi.
İşte Fenerbahçe’den yapılan Erol Bulut ve Emre Belözoğlu açıklaması:
Fenerbahçe'mizin çatısı altında bugüne dek verdiği hizmetler için Erol Bulut'a teşekkür ediyor; kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz.
Sezonun geri kalan haftalarında, Yönetim Kurulumuzun almış olduğu kararla, Sportif Direktörümüz Emre Belözoğlu futbol takımımızın teknik sorumlusu olarak görev yapacaktır.
Süper Lig'de mücadelesini Emre Belözoğlu'nun yönetiminde sürdürecek olan takımımıza başarılar diliyoruz.
FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ