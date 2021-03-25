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Fenerbahçe'de Erol Bulut dönemi bitti

Fenerbahçe teknik direktör Erol Bulut ile yollarını ayrdığını açıkladı.

25 Mart 2021 Perşembe 18:42
Fenerbahçe'de Erol Bulut dönemi bitti

Fenerbahçe'de Erol Bulut dönemi bitti

   Fenerbahçe teknik direktör Erol Bulut ile yollarını ayrdığını açıkladı.Fenerbahçe'de kalan maçlarda takımın başında Sportif Direktör Emre Belözoğlu’nun görev alacağı belirtildi.

İşte Fenerbahçe’den yapılan Erol Bulut ve Emre Belözoğlu açıklaması:

2020-21 sezonu itibariyle Futbol Takımımızın Teknik Direktörlük görevini yürüten Sayın Erol Bulut ile yollarımız bugün itibarıyla karşılıklı anlaşarak ayrılmıştır.

Fenerbahçe'mizin çatısı altında bugüne dek verdiği hizmetler için Erol Bulut'a teşekkür ediyor; kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz.

Sezonun geri kalan haftalarında, Yönetim Kurulumuzun almış olduğu kararla, Sportif Direktörümüz Emre Belözoğlu futbol takımımızın teknik sorumlusu olarak görev yapacaktır.

Süper Lig'de mücadelesini Emre Belözoğlu'nun yönetiminde sürdürecek olan takımımıza başarılar diliyoruz.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ

Son Güncelleme: 25.03.2021 18:47
Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeErol Bulut
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