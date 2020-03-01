Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
109166
ALTIN
273.307
DOLAR
5.8079
STERLİN
7.6342
EURO
6.4320

Fenerbahçe'de Ersun Yanal dönemi bitti

Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal görevinden ayrıldı.

01 Mart 2020 Pazar 22:29
Fenerbahçe'de Ersun Yanal dönemi bitti

Fenerbahçe'de Ersun Yanal dönemi bitti

   Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal görevinden ayrıldı.Fenerbahçe, Teknik Direktör Ersun Yanal ile yollarını ayırdı. Ersun Yanal'ın görevine son verildiği resmi siteden açıklanırken, tecrübeli çalıştırıcının Trabzonspor maçında da takımın başında olacağı belirtildi.

Süper Lig’de beklenen performansın altında kalan Fenerbahçe’de Ersun Yanal dönemi sona erdi. Fenerbahçe Kulübü, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, Ersun Yanal ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı belirtildi.

Yapılan açıklamada Ersun Yanal’ın, son olarak salı günü Trabzonspor ile deplasmanda oynanacak kupa maçında da takımın başında olacağı belirtildi.

Fenerbahçe’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kulübümüz, Teknik Direktörümüz Ersun Yanal hocamızdan gelen talep üzerine, kendisi ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrılmasına karar vermiştir.

Hocamız Ersun Yanal, Yönetim Kurulumuz ile yapılan istişare doğrultusunda Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak yarı final deplasman maçında takımımızın başında yer alacaktır.

Değerli hocamız, Kulübümüzün zor bir döneminde görev almayı kabul ederken, Fenerbahçeliliğini ve Fenerbahçe değerlerini her zaman kendi kişisel menfaatlerinden üstünde tutmuştur. Anlaşma aşamasında olduğu gibi bu ayrılık sürecinde de aynı örnek yaklaşımı sergilemiştir.

Bu doğrultuda camiamız adına kendisine teşekkürlerimizi iletiyor, bugüne kadar kulübümüze verdiği hizmet ve katkılar için şükranlarımızı sunuyoruz.

Değerli hocamızın kariyerinin bundan sonraki aşamalarında kendisine başarılar dileriz.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ”

Son Güncelleme: 01.03.2020 22:34
Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeErsun Yanal
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Galatasaray rahat kazandı
Galatasaray rahat kazandı
Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçlarının hakemleri belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçlarının hakemleri belli oldu
MKE Ankaragücü 0 - DG Sivasspor 3
MKE Ankaragücü 0 - DG Sivasspor 3
Denizlispor, Malatyaspor'u 2-0 yendi
Denizlispor, Malatyaspor'u 2-0 yendi
Fenerbahçe Beko'dan kritik galibiyet
Fenerbahçe Beko'dan kritik galibiyet
Çaykur Rizespor'da İsmail Kartal dönemi sona erdi
Çaykur Rizespor'da İsmail Kartal dönemi sona erdi
Liverpool haftalar sonra yenildi
Liverpool haftalar sonra yenildi
Fenerbahçe son dakikada beraberliği kurtardı
Fenerbahçe son dakikada beraberliği kurtardı
Trabzon yoluna dolu  dizgin devam ediyor
Trabzon yoluna dolu  dizgin devam ediyor
Fenerbahçe stadı şehitlerimizin anısına kırmızı beyaza boyandı
Fenerbahçe stadı şehitlerimizin anısına kırmızı beyaza boyandı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim