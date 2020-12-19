Fenerbahçe'de hüsran devam ediyor I Gaziantep FK 3-Fenrbahçe 1

Fenerbahçe taraftarlarını şaşırtmaya devam ediyor.Evinde oynadığı üç karşılaşmayı kaybederek tarih yazan sarı lacivertliler bu sezon ilk deplasman yenilgisini de Gazinatep FK'den aldılar.Karşılaşmanın 10. dakikasında Güray’ın serbest vuruşunda top direkten döndü. Gustavo’ya çarpıp kale sahası içinde kalan topu iyi takip eden Vetrih ağları havalandırdı ve Gazinatep FK Fenerbahçe karşısında 1-0 öne geçti.24. dakikada Nazım’ın ortasında ceza sahası içinde Pelkas, boş durumda yaptığı gelişine vuruşla topu ağlara gönderdi ve karşılaşmada beraberliği yakaladı.39. dakikada Tisserand’ın ceza sahası içinde topa elle müdahalesi sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi.Penaltıyı kullanan Maxim, topu ağlarla buluşturdu. 2-1

İkinci Yarı

Karşılaşmanın ikinci yarısında 48. dakikada Cisse’nin pasında ceza sahası içinde Pelkas’ın yaptığı vuruş kaleyi bulmadı.60. dakikada Novak’ın ortasında Cisse’nin boş kaleye yaptığı kafa vuruşunda top direkten döndü.62. dakikada. Pelkas’ın ceza sahası dışından çektiği sert şut Günay’da kaldı.71. dakikada yapılan ortada ceza sahası içinde topla buluşan Ademi’nin vuruşu üstten auta çıktı.Karşılaşmanın 95. dakikasında Kenan Özer frikikten Gaziantep FK'nün 3.golünü attı.Karşılaşmada başka gol pozisyonu olmadı ve Gaziantep FK maçı 3-1 kazandı.

Yazarımız Tayfun gökdeniz'in maç yorumu

GAZİANTEP FK: Günay, Olkowski, Djilobodji, Kana-Biyik, Tosca, Güray, Maxim, Mirallas, Vetrih, Muhammet, Dicko

YEDEKLER: Çağlar, Oğuz, Kubilay, Andre Sousa, Jefferson, Furkan, Kozulj, Enver Cenk, Kenan, Andre

TEKNİK DİREKTÖR: Marius Sumudica

FENERBAHÇE: Oytun, Sangare, Serdar, Tisserand, Novak, Gustavo, Ozan, Pelkas, Ferdi, Mert Hakan, Cisse

YEDEKLER: Harun, Sosa, Sadık, Thiam, Sinan, Ömer Faruk, Eyüp, Gökhan, Caner, Ademi

TEKNİK DİREKTÖR: Erol Bulut