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Fenerbahçe'de iki isim kadro dışı kaldı

 Fenerbahçe'de daha önce 4 futbolcunun kadro dışı kalmasından sonra Caner Erkin ve Sinan Gümüş'te kadro dışı kaldı.

04 Ağustos 2021 Çarşamba 17:58
Fenerbahçe'de iki isim kadro dışı kaldı

Fenerbahçe'de iki isim kadro dışı kaldı

   Fenerbahçe'de daha önce 4 futbolcunun kadro dışı kalmasından sonra Caner Erkin ve Sinan Gümüş'te kadro dışı kaldı.Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi önce kadro yapılanması devam ediyor. Pereira'nın 4 futbolcuyu kadro dışı bırakmasının ardından Sinan Gümüş ve Caner Erkin de kadro dışı kaldı.

    Bu akşam Dinamo Kiev ile oynanacak hazırlık maçı öncesinde Fenerbahçe resmi sitesinden yapılan açıklamada Caner Erkin ile Sinan Gümüş’ün kadro dışı bırakıldığını duyuruldu;

  Yapılan açıklamada şöyle denildi;

“Yeni sezon planlaması devam eden Profesyonel Futbol A Takımımızda, Teknik Direktörümüz Vitor Pereira’nın kararı doğrultusunda; oyuncularımız Caner Erkin ve Sinan Gümüş’ün çalışmalarını takımımızdan ayrı olarak sürdürmelerine karar verilmiştir. Futbolcularımızın gelecek planlaması ile ilgili çalışmalar yürütülmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.”

   Fenerbahçe’de teknik direktör Vitor Pereira’nın kararı doğrultusunda Kemal Ademi, Sadık Çiftpınar, Mame Thiam ve Oğuz Kağan Güçtekin kadro dışı kalmıştı.

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeCaner ErkinSinan Gümüş
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