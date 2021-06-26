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Fenerbahçe'de ikinci Ali Koç dönemi başladı

Fenerbahçe Kulubü'nda yapılan olağan genel kurul sonunda Ali Koç tekrar başkan seçildi.

26 Haziran 2021 Cumartesi 18:41
Fenerbahçe'de ikinci Ali Koç dönemi başladı

Fenerbahçe'de ikinci Ali Koç dönemi başladı

   Fenerbahçe Kulubü'nda yapılan olağan genel kurul sonunda Ali Koç tekrar başkan seçildi.Fenerbahçe Kulübü’nün dün başlayan olağan seçimli genel kurulunda oy verme işlemi 38 sandıkta saat 17.00'ye kadar sürdü.Mevcut başkan Ali Koç’un tek aday olarak girdiği seçimde 29 bin 9 üye oy kullanma hakkına sahip.

   Genel kurul için belirlenen 38 sandıkta 190 görevli sabahın erken saatlerinden itibaren hazırlıklarını tamamladı. 800 üyeye bir sandık olarak ayarlanan genel kurulda oy verme işlemi saat 17.00’de sona erdi. Toplam 6682 oy kullanıldı. Tek aday olan Ali Koç, 6459 oyla yeniden başkan seçildi.

   Yeniden Fenerbahçe Başkanı olan Ali Koç'un yönetim listesi ise şöyle oluştu;

 Asil Üyeler: Erol Bilecik, Burak Ç. Kızılhan, Ömer Temelli, Mehmet Dereli, Fethi Pekin, A. Sertaç Komsuoğlu, Simla Türker Bayazıt, Hüseyin Arslan, Esin Güral Argat, Nüket Küçükel Ezberci, Ahmet Ketenci, Alper Pirşen, Kemal Danabaş, Ruşen Çetin
 
Yedek Üyeler: Selma Altay Rodopman, Ömer Okan, Selahattin Baki, Bekir İrdem, İlker Dinçay, Özgür Özaktaç, Can Gebetaş

   

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeAli Koç
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