Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 22°
parçalı bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? Ajans
BİST
98585
ALTIN
258.815
DOLAR
5.7100
STERLİN
7.1094
EURO
6.4202

Fenerbahçe'de kaptan Emre Belözoğlu

Fenerbahçe'de kaptanlık bandı yeniden Emre belözoğlu'na veriliyor. 

Fenerbahçe'de kaptan Emre Belözoğlu

Fenerbahçe'de kaptanlık bandı yeniden Emre belözoğlu'na veriliyor. 

10 Temmuz 2019 Çarşamba 19:27
Fenerbahçe'de kaptan Emre Belözoğlu

Fenerbahçe'de kaptan Emre Belözoğlu

  Fenerbahçe'de kaptanlık bandı yeniden Emre belözoğlu'na veriliyor. Fenerbahçe Kulübü, milli futbolcu Emre Belözoğlu'nun kaptanlık yapmak üzere takıma yeniden dahil edildiğini bildirdi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon planlaması doğrultusunda futbol takımının geleceğine dair etkili hamlelerde bulunulduğu belirtilerek, "Fenerbahçe Spor Kulübü, ilk adımı kulüp dinamiklerini ve değerlerini çok iyi tanıyan ve başarılarla dolu bir kariyeri olan, saha dışındaki duruşuyla da iyi bir Fenerbahçeli olan Emre Belözoğlu'nu kaptanlık yapmak üzere takıma yeniden dahil etti. Fenerbahçe'nin hayatında ve kariyerinde önemli bir yeri olduğunu ve futbolu Fenerbahçe’de bırakmak istediğini pek çok kez tekrarlayan Emre Belözoğlu da böylece yuvasına geri dönmüş oldu." ifadeleri kullanıldı.

Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'ye dönüşünün arkasında birçok etkiyi barındırdığı aktarılarak, şöyle denildi:

"Türk futbolunun en önemli değerlerinden biri olarak kabul edilen Emre Belözoğlu’nun yuvaya geri dönmesi, takım ruhunun canlanması ve yeni kuşak oyunculara aktarılması konusunda oldukça önem taşıyor. Güçlü, kararlı, özverili bir duruşa sahip olan Emre Belözoğlu; değerli bireysel özellikleriyle birlikte daha önce Fenerbahçe'de elde ettiği paha biçilemez tecrübelerini de takımdaki genç futbolculara aktararak, sezon boyunca onlara her konuda yol gösterecek ve kulüp büyüklüğünü saha içinde hatırlatacak bir misyona sahip olacak. Teknik Direktör Ersun Yanal'ın da hem takım ruhunun oluşması ve geliştirilmesi hem de Emre'nin ortaya koyacağı futbol performansı anlamında Emre Belözoğlu'na güveni tam. Emre Belözoğlu bu anlamda teknik direktör Ersun Yanal'ın da en büyük destekçisi olacak." 

Tecrübeli futbolcunun, yeni sezonda takımın en tecrübeli isimlerinden biri olacağı vurgulanarak, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Fenerbahçe camiası içinde çok ayrı bir yeri olan Belözoğlu, geçen zamana rağmen Fenerbahçe taraftarıyla arasında hiç kopmayan bir bağa ve güvene sahip. Takımın, saha içindeki en tecrübeli isimleri arasında yer alacak olan, camianın eşsiz bir destek ve heyecanla karşıladığı Emre Belözoğlu; geçmiş şampiyonluklarda olduğu gibi takım halinde gösterdikleri eşsiz performansın bu sezon yeniden yakalanabilmesi adına 'itici güç' konumunda olacak."

(Beinsports)

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeEmre Belezoğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Salih Uçan yeniden Süper Lig'de
Salih Uçan yeniden Süper Lig'de
Fenerbahçe eski futbolcusunu transfer etti
Fenerbahçe eski futbolcusunu transfer etti
Fenerbahçe Mesut Özil için devreye girdi mi?
Fenerbahçe Mesut Özil için devreye girdi mi?
Vedat Muriqi Fenerbahçe'de
Vedat Muriqi Fenerbahçe'de
Nando De Colo Fenerbahçe Beko'da
Nando De Colo Fenerbahçe Beko'da
Fenerbahçe Rodrigues'i renklerine bağladı
Fenerbahçe Rodrigues'i renklerine bağladı
Galatasaray'dan Muriqi'ye tepki
Galatasaray'dan Muriqi'ye tepki
FETÖ aleyhine mesaj attı, belediye konserini iptal etti...
FETÖ aleyhine mesaj attı, belediye konserini iptal etti...

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle güvenilir bahis siteleri
    Yazılım: TE Bilişim
    mersin escort