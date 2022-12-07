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Fenerbahçe'den 4 gollü prova...Alanyaspor 2 - Fenerbahçe 4

Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada Antalya’da kamp yapan Fenerbahçe, buradaki ilk hazırlık maçında Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor’u 4-2 yendi.

07 Aralık 2022 Çarşamba 20:58
Fenerbahçe'den 4 gollü prova...Alanyaspor 2 - Fenerbahçe 4

Fenerbahçe'den 4 gollü prova...Alanyaspor 2 - Fenerbahçe 4

   Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada Antalya’da kamp yapan Fenerbahçe, buradaki ilk hazırlık maçında Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor’u 4-2 yendi.Karşılaşmanın 28. Dakikasında Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci ile 1-0 öne geçti.36. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı.Serdar Dursun penaltı atışından yararlanamadı.41. dakikada Fenerbahçe, Serdar Dursun ile skoru 2-0 yaptı.Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe’nin 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci Yarı

   Karşılaşmanın ikinci yarısında Alanyaspor’da Umut Güneş, Ivan Cavaleiro, Leroy Fer, Arnaud Lusamba, Pedro Pereira ve Ahmed Hassan oyundan çıktılar.Yerine Idrissa Doumba, Oğuz Aydın, Joher Rassoul, Daniel Candelas, Wilson Eduardo ve Efkan Bekiroğlu oyuna girdiler.Fenerbahçe’de ise Joshua King, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş ve William Arao oyundan çıktılar.Yerine Müguel Crespo, Lincoln, İsmail Yüksek ve Serdar Aziz oyuna girdiler.

   47. Dakikada Fenerbahçe, Lincoln ile 3-0 öne geçti.51.dakikada Fenerbahçe, Serdar Dursun ile skoru 4-0 yaptı.62. dakikada Fenerbahçe’de İrfan Can Eğribayat, Diego Rossi, Ferdi Kadıoğlu ve Attila Szalai oyundan çıktılar.Yerine Osman Ertuğrul Çetin, Bruma, Miha Zajc ve Mauricio Lemos oyuna girdiler.Alanyaspor’da ise Yusuf Özdemir, Fatih Aksoy ve Efecan Karaca oyundan çıktılar.Yerine Ahmet Gülay, Çağan Kayra Erciyes ve Jure Balkovec oyuna girdiler.

   72. Dakikada Fenerbahçe’de Serdar Dursun ve Gustavo Henrigue oyundan çıktılar.yerine Isak Vural ve Yiğit Efe Demir oyuna girdiler.78. Dakikada Alanyaspor Efkan Bekiroğlu ile skoru 4-1 yaptı.87. dakikada Fenerbahçe'de Bright Osayi-Samuel yerini Yusuf Kocatürk'e bıraktı.Alanyaspor'da Furkan Bayır yerini Ümit Akdağ'a bıraktı.90+1. dakikada Alanyaspor, Daniel Candeias ile skoru 4-2 yaptı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fenerbahçe, Alanyaspor'u 4-2 yendi.

Alanyaspor:Runar Runarsson, Furkan Bayır, Fatih Aksoy, Umut Güneş, Efecan Karaca, Leroy Fer, Pedro Pereira, Yusuf Özdemir, Arnaud Lusamba, Ivan Cavaleiro, Ahmed Hassan   

Fenerbahçe:İrfan Can Eğribayat, Gustavo Henrique, Attila Szalai, Willian Arao, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Bright Osayi-Samuel, Diego Rossi, Joshua King, Serdar Dursun 

Son Güncelleme: 07.12.2022 21:07
Anahtar Kelimeler:
AlanyasporFenerbahçe
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