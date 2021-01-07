Fenerbahçe'den altın değerinde üç puan I Fenerbahçe 2-A.Alanyaspor 1

Süper Lig 2020-2021 Sezonu 17. hafta kapanış mücadelesinde Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayan Fenerbahçe, 2-1'lik galibiyetye 3 puanı almayı başardı.Karşılaşmanın 12. dakikada Fenerbahçe Sinan Gümüş'ün şık golüyle 1-0 öne geçti. 23. dakikada Sinan Gümüş'ün soldan ortasına altıpas üzerinde yükselen Valencia'nın kafa vuruşunda top kaleci Marafona'da kaldı.45. dakikada Bakasetas'ın ceza sahası dışından uzak direğe vuruşunda kaleci Altay meşin yuvarlağı kontrol etti.

İkinci Yarı

Karşılaşmada

65. dakikada rakip savunmadan Georgios Tzavellas'ın tembel pasında araya girerek topu çalan Enner Valencia, karşı karşıya kaldığı pozisyonda kaleci Jose Marafona'nın müdahalesiyle yerde kalında maçın hakemi Halil Umut Meler tereddütsüz beyaz noktayı işaret etti. Kazanılan penaltı vuruşu için topun başına geçen Enner Valencia'nın vuruşunu Jose Marafona çeldi.69. dakikada Dimitrios Pelkas,Fenerbahçe'yi 2-0 öne geçirdi. 79. dakikada kullanılan serbest vuruşta rakip ceza sahası içerisine gelen ortaya yükselen Khouma Babacar, Sadık Çiftpınar'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Halil Umut Meler bir kez daha beyaz noktayı gösterdi. Kazanılan penaltı vuruşu için topun başına geçen Khouma Babacar hata yapmadı ve ağları havalandırarak farkı bire indirdi: 2-1.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Fenerbahçe, 3 puanı cebine koyarak sahadan ayrılan taraf oldu.

Yazarımız Tayfun Gökdeniz'in maç yorumu

Bu galibiyetin ardından puanını 32'ye yükselten ev sahibi Fenerbahçe 2. sıraya yerleşirken, konuk ekip Aytemiz Alanyaspor ise 30 puanla kendisine 5. sırada yer buldu.