Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Fenerbahçe'den altın değerinde üç puan I Fenerbahçe 2-A.Alanyaspor 1

Süper Lig 2020-2021 Sezonu 17. hafta kapanış mücadelesinde Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayan Fenerbahçe, 2-1'lik   galibiyetye 3 puanı almayı başardı.

07 Ocak 2021 Perşembe 21:08
Fenerbahçe'den altın değerinde üç puan I Fenerbahçe 2-A.Alanyaspor 1

Fenerbahçe'den altın değerinde üç puan I Fenerbahçe 2-A.Alanyaspor 1

  Süper Lig 2020-2021 Sezonu 17. hafta kapanış mücadelesinde Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayan Fenerbahçe, 2-1'lik   galibiyetye 3 puanı almayı başardı.Karşılaşmanın 12. dakikada Fenerbahçe Sinan Gümüş'ün şık golüyle 1-0 öne geçti. 23. dakikada Sinan Gümüş'ün soldan ortasına altıpas üzerinde yükselen Valencia'nın kafa vuruşunda top kaleci Marafona'da kaldı.45. dakikada Bakasetas'ın ceza sahası dışından uzak direğe vuruşunda kaleci Altay meşin yuvarlağı kontrol etti.

İkinci Yarı

   Karşılaşmada 65. dakikada rakip savunmadan Georgios Tzavellas'ın tembel pasında araya girerek topu çalan Enner Valencia, karşı karşıya kaldığı pozisyonda kaleci Jose Marafona'nın müdahalesiyle yerde kalında maçın hakemi Halil Umut Meler tereddütsüz beyaz noktayı işaret etti. Kazanılan penaltı vuruşu için topun başına geçen Enner Valencia'nın vuruşunu Jose Marafona çeldi.69. dakikada Dimitrios Pelkas,Fenerbahçe'yi 2-0 öne geçirdi. 79. dakikada kullanılan serbest vuruşta rakip ceza sahası içerisine gelen ortaya yükselen Khouma Babacar, Sadık Çiftpınar'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Halil Umut Meler bir kez daha beyaz noktayı gösterdi. Kazanılan penaltı vuruşu için topun başına geçen Khouma Babacar hata yapmadı ve ağları havalandırarak farkı bire indirdi: 2-1.

   Karşılaşmada başka gol olmayınca Fenerbahçe, 3 puanı cebine koyarak sahadan ayrılan taraf oldu.

Yazarımız Tayfun Gökdeniz'in maç yorumu  

 Bu galibiyetin ardından puanını 32'ye yükselten ev sahibi Fenerbahçe 2. sıraya yerleşirken, konuk ekip Aytemiz Alanyaspor ise 30 puanla kendisine 5. sırada yer buldu.

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeAytemiz Alanyaspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Antalya, Karagümrük'ü 3 golle geçti I Antalyaspor 3 - Fatih Karagümrük 1
Antalya, Karagümrük'ü 3 golle geçti I Antalyaspor 3 - Fatih Karagümrük 1
Beşiktaş'tan, Rizespor'a yarım düzine gol I Beşiktaş 6 - Ç.Rizespor 0
Beşiktaş'tan, Rizespor'a yarım düzine gol I Beşiktaş 6 - Ç.Rizespor 0
Gençlerbirliği, Hatayspor'u rahat yendi I Gençlerbirliği 3-Hatayspor 1
Gençlerbirliği, Hatayspor'u rahat yendi I Gençlerbirliği 3-Hatayspor 1
M.Başakşehir'in galibiyet kabusu bitti I M.Başakşehir 1- BB Erzurumspor 0
M.Başakşehir'in galibiyet kabusu bitti I M.Başakşehir 1- BB Erzurumspor 0
Trabzonspor çıkışını sürdürdü I Trabzonspor 1- Göztepe 0
Trabzonspor çıkışını sürdürdü I Trabzonspor 1- Göztepe 0
Kayserispor deplasmanda kazandı I Y.Denizispor 0 - HK Kayserispor 1
Kayserispor deplasmanda kazandı I Y.Denizispor 0 - HK Kayserispor 1
Konya, Galatasaray'a geçit vermedi
Konya, Galatasaray'a geçit vermedi
DG Sivasspor kaçtı, Y.Malatyaspor kovaladı
DG Sivasspor kaçtı, Y.Malatyaspor kovaladı
Gaziantep FK yenilezlik serisini 15 maça çıkardı
Gaziantep FK yenilezlik serisini 15 maça çıkardı
Fenerbahçe, Kasımpaşa deplasmanında gol şov yaptı I Kasımpaşa 0-Fenerbahçe 3
Fenerbahçe, Kasımpaşa deplasmanında gol şov yaptı I Kasımpaşa 0-Fenerbahçe 3

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim