Fenerbahçe'den altın değerinde üç puan I Fenerbahçe 2-A.Alanyaspor 1
Süper Lig 2020-2021 Sezonu 17. hafta kapanış mücadelesinde Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayan Fenerbahçe, 2-1'lik galibiyetye 3 puanı almayı başardı.Karşılaşmanın 12. dakikada Fenerbahçe Sinan Gümüş'ün şık golüyle 1-0 öne geçti. 23. dakikada Sinan Gümüş'ün soldan ortasına altıpas üzerinde yükselen Valencia'nın kafa vuruşunda top kaleci Marafona'da kaldı.45. dakikada Bakasetas'ın ceza sahası dışından uzak direğe vuruşunda kaleci Altay meşin yuvarlağı kontrol etti.
İkinci Yarı
Karşılaşmada başka gol olmayınca Fenerbahçe, 3 puanı cebine koyarak sahadan ayrılan taraf oldu.
Yazarımız Tayfun Gökdeniz'in maç yorumu
Bu galibiyetin ardından puanını 32'ye yükselten ev sahibi Fenerbahçe 2. sıraya yerleşirken, konuk ekip Aytemiz Alanyaspor ise 30 puanla kendisine 5. sırada yer buldu.