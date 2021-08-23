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Fenerbahçe'den Antalya maçı ile ilgili açıklama

 Fenerbahçe Kulübü dün akşam oynanan Antalyaspor maçının son saniyelerindeki pozisyon ile ilgili olarak basına açıkalamada bulundu.

23 Ağustos 2021 Pazartesi 18:10
Fenerbahçe'den Antalya maçı ile ilgili açıklama

Fenerbahçe'den Antalya maçı ile ilgili açıklama

   Fenerbahçe Kulübü dün akşam oynanan Antalyaspor maçının son saniyelerindeki pozisyon ile ilgili olarak basına açıkalamada bulundu.Yapılan açıklamada pozisyonu tarafsız gözle izleyen yorumcuların penaltı değildir yorumlarına değinilerek şöyle denildi;

Futbol A Takımımızın, Süper Lig’in 2.haftasında, dün akşam Fraport TAV Antalyaspor ile oynadığı karşılaşmada yaşanan bir pozisyona dair konuyu hem Süper Lig'in yayıncısı konumunda bulunan beIN SPORTS’un hem de kamuoyunun dikkatine getirmek istiyoruz.
 
Maçın 91. dakikasında yaşanan, “penaltı mı, değil mi?” yorumları ile spor kamuoyunun gündemine giren, pozisyonu tarafsız şekilde izleyen ağırlıklı tüm yorumcular tarafından “penaltı değil” olarak tanımlanan ilgili pozisyona dair Kulübümüzün odağında olan asıl konu, maç sırasında ve sonrasındaki özetlerde yer bulmayan ilgili pozisyonun başlangıç noktasıdır.
 
91. dakikada meydana gelen pozisyonda, oyuncumuz Mesut Özil ile Antalyaspor futbolcusu Ufuk Akyol’un birlikte çıktıkları kafa topunda, rakip oyuncunun takım arkadaşı Wright’a pası aktardığı esnada oyuncunun ofsayt pozisyonunda olduğu net şekilde gözlenmektedir.
 
Yayıncı kuruluş tarafından maç sırasında net şekilde ekrana getirilmeyen, farklı kamera açılarından hiçbir tekrarı yayınlanmayan, maç özetlerinde de ne yazık ki yer bulmayan bu an, spor kamuoyunun kendi keşfiyle gündeme gelmiş; maç sonu gündeminin parçası olan penaltı / penaltı değil tartışmalarının aslında tamamen geçersiz olduğu da bu şekilde ortaya çıkmıştır.

 
Bu noktada, sezonun henüz en başında, bu konuda duyduğumuz endişe ve rahatsızlığı vurguluyor; ofsayt / ofsayt değil, penaltı / penaltı değil vb. gündemlere sebep olan pozisyonların; açık, net şekilde kamuoyuna servis edilmesi gerektiğinin yayıncı kuruluşun asıl sorumluluğu olduğunu hatırlatıyoruz.
 
Ricamız yayıncı kuruluşun soru işaretlerine yer vermeden, bu ve benzeri kritik anların dikkatten kaçmasına sebep olmadan görevini yerine getirmesidir.
 
Saygılarımızla,
 
Fenerbahçe Spor Kulübü

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeAntalyaspor
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