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Fenerbahçe'den corona virüsü mücadelesine büyük destek

 Fenerbahçe Kulübü corona virüsü mücadelesine ciddi katkıda bulundu.

30 Mart 2020 Pazartesi 14:43
Fenerbahçe'den corona virüsü mücadelesine büyük destek

Fenerbahçe'den corona virüsü mücadelesine büyük destek

   Fenerbahçe Kulübü corona virüsü mücadelesine ciddi katkıda bulundu. Fenerbahçe Futbol Takımı, corona virüsü nedeniyle 5 milyon TL değerinde katkı yaparak 33 bin gıda kolisi desteğinde bulunacak.Fenerbahçe Futbol Takımı, corona virüsü nedeniyle 5 milyon TL değerinde katkı yaparak 33 bin gıda kolisi desteğinde bulunacak.

   Fenerbahçe Kulübü resmi siteden açıklama yaparak corona virüsü nedeniyle İstanbul Valiliği’nin başlattığı kampanya katıldıklarını açıkladı. Sarı-lacivertlilerin futbol takımı bu kampanya 5 milyon TL değerinde 33 bin gıda kolisi desteğinde bulundu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın canlı yayında duyurduğu bu gelişmenin ardından Fenerbahçe de resmi açıklama yaptı.

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklama şöyle;    

“Dünya genelinde yayılan küresel salgın karşısında, devletimiz, sağlık çalışanlarımız, valiliklerimiz, belediyelerimiz hep birlikte çok önemli bir mücadele vermektedirler.

Ülkemizin geçmekte olduğu bu zorlu günlerde; devletimizin ve bilim kurulumuzun tüm uyarılarına istisnasız uyum göstermekle birlikte hepimizin üzerine düşen bir başka konu da bu zor dönemde topyekün kenetlenerek ihtiyaç sahibi insanlarımıza bu topraklarda yalnız olmadıklarını gösterme, el ele vererek onlara destek olma zamanıdır.

Türkiye olarak bizi biz yapan değerlerimizi hatırlayıp özümüze dönerek, fedakarca ‘imkanı olanların ihtiyacı olanlar için harekete geçtiği' bir seferberlik ile bu dönemi tüm dünyaya örnek olacak bir toplumsal dayanışma içinde hep beraber geride bırakacağımıza inanıyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü Futbol A Takımımız, İstanbul Valiliğimizin bu zor günlerin üstesinden hep birlikte gelebilmemiz adına Getir Şirketi ile birlikte başlattığı, 6 hafta boyunca sürecek kampanyaya destek oluyor.

Futbol A Takımımız, çorbada bizim de tuzumuz olsun ruhu ile inisiyatif kullanarak aralarında topladıkları 5 milyon TL ile bu değerli kampanyaya 33 bin gıda kolisi desteği yaparak katılıyor.

Bizi biz yapan değerlerimize sarılıp bugünleri geride bıraktığımızda gurur ve onur duyulacak bir fotoğrafın parçası olan ve olacak her bir kurum ve bireye şükranlarımızı iletiyor,

En az kayıpla, en kısa zamanda bugünlerin sona ermesini temenni ediyoruz.

Bu doğrultuda; spor camiamızın tüm paydaşlarına çağrımız bu zor mücadelede devletimize destek olarak ülkemize dayanışma ruhunu hep beraber yayalım.

6 hafta boyunca toplamda 333 bin gıda kolisini evlerinden çıkamayacak büyüklerimize ulaştıracak bu önemli adımı hayata geçirerek ülkemize duyduğumuz vefamızı da göstermemizi sağlayan başta İstanbul Valisi Sayın Ali Yerlikaya olmak üzere tüm valilik çalışanlarına ve sponsorumuz Getir şirketine teşekkürlerimizi sunuyoruz.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ”

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeCorona Virüs
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