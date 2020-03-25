Fenerbahçe'den flaş korona virüs açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, Samandıra Tesisleri'nde gerçekleştirilen corona virüsü testinde bir oyuncu ve sağlık heyeti çalışanında bulgulara rastlandığını açıkladı. Sarı lacivertliler oyuncunun ve sağlık çalışanının detaylı taramadan geçmek için hastaneye sevk edildiğini duyurdu.

Fenerbahçe Kulübü’nden yapılan ‘corona virüsü’ testi açıklamasında şu ifadelere yer verildi;

Oyuncumuzun ve sağlık heyeti çalışanımızın ileri tetkiklerinin ve tedavilerinin yapılması amacıyla hastaneye sevkleri gerçekleştirilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.