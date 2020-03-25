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Fenerbahçe'den flaş korona virüs açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, Samandıra Tesisleri'nde gerçekleştirilen corona virüsü testinde bir oyuncu ve sağlık heyeti çalışanında bulgulara rastlandığını açıkladı.

25 Mart 2020 Çarşamba 16:13
Fenerbahçe'den flaş korona virüs açıklaması

Fenerbahçe'den flaş korona virüs açıklaması

   Fenerbahçe Kulübü, Samandıra Tesisleri'nde gerçekleştirilen corona virüsü testinde bir oyuncu ve sağlık heyeti çalışanında bulgulara rastlandığını açıkladı. Sarı lacivertliler oyuncunun ve sağlık çalışanının detaylı taramadan geçmek için hastaneye sevk edildiğini duyurdu.

Fenerbahçe Kulübü’nden yapılan ‘corona virüsü’ testi açıklamasında şu ifadelere yer verildi;

Futbol A Takımımızın oyuncuları, teknik kadrosu ve idari çalışanları bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde koronavirüs testinden geçmiştir. Yapılan tetkiklerde bir oyuncumuzda ve bir sağlık heyeti çalışanımızda yeni tip koronavirüs (COVID-19) bulgularına rastlanmıştır.

Oyuncumuzun ve sağlık heyeti çalışanımızın ileri tetkiklerinin ve tedavilerinin yapılması amacıyla hastaneye sevkleri gerçekleştirilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeKorona Viirüs
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