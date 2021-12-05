Fenerbahçe'den gol şov

Süper Lig 15. hafta maçında Fenerbahçe evinde Çaykur Rizespor'u 4-0 yendi.Karşılaşmanın 9. dakikasında Fenerbahçe'de Miguel Crespo sarı kart grödü.12. dakikasında Rossi'nin ortasına Berisha kafayı vurduve Fenerbahçe 1-0 öne geçti.Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nim 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılalaşmanın ikinci yarısında 68. dakikada Çaykur Rizespor'sa Yannick Bolasie sarı kart grödü.69. dakikada Fenerbahçe atağında Szalai sol kanattan bindirdi ve ceza alanı içine çok tehlikeli bir pas gönderdi. Serdar Dursun da kayarak topa dokunup skoru 2-0 yaptı.79. dakikada Sosa'nın baskısı sonrasında top bir anda Serdar Dursun'un önünde kaldı. Ceza yayı üzerinden yerden sert bir vuruş yapan Serdar Dursun kendisinin 2, takımının 3. golünü kaydetti: 3-0.89.dakikada Sosa'nın pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Szalai, topu kale sahasına ortaladı.Serdar Dursun sağ ayağıyla tek vuruş yaparak kendisinin 3. takımının 4. golünü attı.Karşılaşamyı Fenerbahçe 4-0 kazandı.

Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 27 puan olurken, Çaykur Rizespor 10 puanla sonuncu sırada kaldı.

Fenerbahçe: Berke Özer, Min-Jae Kim, Attila Szalai, Marcel Tisserand, Miguel Crespo, Luiz Gustavo, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Diego Rossi, Mesut Özil, Mergim Berisha

Yedekler: Ertuğrul Çetin, Serdar Aziz, Josa Sosa, Max Meyer, Dimitrios Pelkas, Serdar Dursun, Muhammed Gümüşkaya, Arda Güler, Nazım Sangare, Burak Kapacak

Çaykur Rizespor:

Gökhan Akkan, Fabricio de Jesus, Selim Ay, Sebastian Holmen, Cemali Sertel, Damjan Djokovic, Erik Sabo, Tyler Boyd, Fernando Boldrin, Aminu Umar, Joel Pohjanpalo

Yedekler: Tarık Çetin, Gökhan, Alberk Koç, Bryan Dabo, Lebogang Phiri, Yannick Bolasie, Alper Potuk, Yasin Pehlivan, Deniz Hümmet, Loic Remy

Süper Lig 15. Hafta Toplu Maç Sonuçları;

Süper Lig 15. Hafta Puan Durumu;

Süper Lig 16. Hafta Maç Programı;

Tablolar.TFF