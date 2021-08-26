Fenerbahçe'den gol şov

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Finlandiya'nın HJK Helsinki takımını deplasmanda 5-2 yendi.Sahasında oynadığı ilk maçı 1-0 kazanan Fenerbahçe, rakibi karşısında istediği skoru alarak, Avrupa Ligi gruplarına kaldı.Karşılaşmanın 11.dakikasında Fenerbahçe, Enner Valencia'nın golüyle 1-0 öne geçti.14.dakikada Fenerbahçe yine Enner Valencia'nın golüyle 2-0 öne geçti 27.dakikada HJK Helsinki takımında Roope Riski çaprazdan attığı golle farkı 1'e indirdi.Karşılaşmanın ilk yarısı 2-1 Fenerbahçe'nin galibiyeti ile sona erdi.

Fenerbahçe karşılşmanın ikinci yarısına da hızlı başladı.52.dakikada Fenerbahçe yine Enner Valencia'nın golüyle 3-1 öne geçti.62.dakikada oyundan Sosa ve Osayi-Samuel çıktı yerlerine Mert Hakan ve Muhammed Gümüşkaya girdi.73. dakikada Fenerbahçe'de mesut Özil oyundan çıktı, yerine 16 yaşındaki Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler oyuna dahil oldu.75. dakikada Arda Güler sarı kart gördü.81. dakikada maçın yıldızı 3 golün sahibi Enner Valencia oyundan çıktı yerine 18 yaşındaki genç yetenek Fatih Yiğit Şanlitürk oyuna girdi.88. dakikada HJK Helsinki, Riku Riski ile skoru 3-2 yaptı.90. dakikada HJK Helsinki'de Matti Peltola sarı kart gördü90+2. dakikada Fenerbahçe, Fatih Yiğit Şanlitürk ile skoru 4-2 yaptı.90+4. dakikada Fenerbahçe, HJK Helsinki'li Matti Peltola'nın kendi kalesine attığı golle durujmu 5-2 yaptı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fenerbahçe, HJK Helsinki'yi 5-2 yenerek turu geçti.

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 232. kez sahaya çıktı.

Avrupa kupalarında 45. sezonunu geçiren sarı-lacivertli takım, oynadığı 232 karşılaşmada 86 galibiyet, 48 beraberlik ve 98 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda fileleri 286 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 340 gol gördü.

HJK Helsinki:

Jakob Tannander, Janne Saksela,Daniel O'Shaughnessy, Luis Carlos Murillo, Valtteri Moren, Jair Tavares Silva, Tim Sparv, Riku Riski, Roope Riski, Filip Valencic, Santeri Hostikka

Yedekler:Hugo Keto, Matias Niemela, Miro Tenho, Sebastian Dahlström, Santeri Vananen, Casper Terho, David Eric Browne, Matti Peltola

Teknik Direktör:Toni Koskela

Fenerbahçe:Altay Bayındır, Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Attila Szalai, Jose Sosa, Mesut Özil, Ferdi Kadıoğlu, Luiz Gustavo, Miha Zajc, Enner Valencia, Bright Osayi-Samuel

Yedekler:Berke Özer, Osman Ertuğrul Çetin, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Muhammed Gümüşkaya, Arda Güler, Fatih Yiğit Şanlitürk

Teknik Direktör:Vitor Pereira