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Fenerbahçe'den kız çoçukları için futbol okulu projesi

  Fenerbahçe Kulübü bir ilke daha imza attı.

Fenerbahçe'den kız çoçukları için futbol okulu projesi

  Fenerbahçe Kulübü bir ilke daha imza attı.

11 Ekim 2019 Cuma 15:31
Fenerbahçe'den kız çoçukları için futbol okulu projesi

Fenerbahçe'den kız çoçukları için futbol okulu projesi

    Fenerbahçe Kulübü bir ilke daha imza attı.Fenerbahçe Kulübü, kız çocuklarını futbolla buluşturmak adına kulüp tarihinde bir ilk olarak “kızlar için futbol uygulamasını” hayata geçirdi.Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü kutlanarak, “Kulübümüz, ülkemizin aydınlık yarınları için kız çocukları ve kadınlara eşit imkanlar sunulması, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda sporun gücü ile kitleleri harekete geçirip farkındalık oluşturmak adına attığı adımlara bir yenisini daha ekledi. Fenerbahçe Spor Okullarımızın, kız çocuklarını futbolla buluşturmak adına kulüp tarihimizde bir ilk olarak kızlar için futbol uygulamasını hayata geçirdiğini paylaşmaktan gurur duyuyoruz.” denildi.

Açıklamada, Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri’nde verilecek futbol eğitimi için, 2010, 2011 ve 2012 doğumlu kız çocuklarının başvuru yapabileceği kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeKız Futbol Okulu
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