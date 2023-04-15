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Fenerbahçe'den müthiş geri dönüş....Fenerbahçe 2 - MKE Ankaragücü 1

Spor Toto Süper Lig 29.hafta maçında Fenerbahçe evinde 1-0 yenik düştüğü karşılaşmada MKE Ankaragücü'nü 2-1 yendi.

15 Nisan 2023 Cumartesi 22:20
Fenerbahçe'den müthiş geri dönüş....Fenerbahçe 2 - MKE Ankaragücü 1

Fenerbahçe'den müthiş geri dönüş....Fenerbahçe 2 - MKE Ankaragücü 1

   Spor Toto Süper Lig 29.hafta maçında Fenerbahçe evinde 1-0 yenik düştüğü karşılaşmada MKE Ankaragücü'nü 2-1 yendi.Ülker Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Attila Karaoğlan, Serkan Ok ve Esat Sancaklar hakem üçlüsü yönetti.Karşılaşmanın ilk yarısı sarılacivertlilerin üstünlüğü ile tamamlandı.Samet Akaydın ve Attila Szalai’nin iki kafa şutu direkten döndü.45.dakikada Fenerbahçe’de İsmail Yüksek sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

İkinci Yarı;

   Karşılaşmanın ikinci yarısında Fenerbahçe’de Serdar Dursun yerini Joao Pedro’ya, MKE Ankaragücü’nde Ghayas Zahid yerini Andrej Djokanovic’e bıraktı.63.dakikada Fenerbahçe’de İsmail Yüksek ve Diego Rossi oyundan çıktılar.Yerine Willian Arao ve Emre Mor oyuna girdiler.MKE Ankaragücü’nde Emre Kılınç yerini Milson’a bıraktı.72.dakikada MKE Ankaragücü’nde lamine Stack sarı kart gördü.74.dakikada MKE Ankaragücü’nde Andrej Djokanovic sarı kart gördü.

   78.dakikada Fenerbahçe’de Mina Zajc ve Arda Güler oyundan çıktılar.Yerine İrfan Can Kahveci ve Miguel Crespo oyuna girdiler.81.dakikada MKE Ankaragücü Nilson ile 1-0 öne geçti.84.dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı.MKE Ankaragücü’nde Matt Hanousek, Atakan Çankaya ve Stelios Kitsiou sarı kart gördü.86.dakikada MKE Ankaragücü’nde Stelios Kitsiou yerini Fıratcan Üzüm’e bıraktı.87.dakikada Fenerbahçe Enner Valencia ile skoru 1-1 yaptı.90+6.dakikada Fenerbahçe Miguel Crespo ile 2-1 öne geçti.90+7.dakikada MKE Ankaragücü'nde Nihad Mujakic sarı kart gördü.90+9.dakikada Fenerbahçe'de Osayi Samuel sarı kart gördü.90+10.dakikada MKE Ankaragücü'nde Felicio Mendes Joao Milson sarı kart gördü.

   Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fenerbahçe evinde MKE Ankaragücü'nü 2-1 yendi.Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 60 yaparken, MKE Ankaragücü 28 puanda kaldı..

  Lig 30.Hafta Maç Programı;

Tablolar.TFF

Son Güncelleme: 16.04.2023 09:37
Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeMKE Ankaragücü
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