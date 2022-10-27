Fenerbahçe'den müthiş geri dönüş...Fenerbahçe 3 - Rennes 3

UEFA Avrupa Ligi B Grubu maçında temsilcimiz Fenerbahçe evinde Rennes karşısında 3-0 geriye düştüğü karşılaşmadan müthiş futbolu ile 3-3 berabere tamamlayarak grubunda liderliğini sürdürdü.Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Sırbistan Futbol Federasyonu’ndan Novak Simovic yönetti.Karşılaşmanın 2. dakikasında Fenerbahçe'de Willian Arao sarı kart gördü.5. dakikada Rennes, Amine Gouiri, ile 1-0 öne geçti.16. dakikada Rennes, MartinTerrier ile skoru 2-0 yaptı28. dakikada Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci sarı kart gördü.30. dakikada Rennes, Amine Gouiri ile skoru 3-0 yaptı.42. dakikada Fenerbahçe, Enner Valencia ile skoru 3-1 yaptı.Karşılaşmanın ilk yarısı Rennes'in 3-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci Yarı

Karşılaşmanın ikinci yarısında Rennes’de kaleci Steve Mandanda yerini Doğan Alemdar’a bıraktı.60. dakikada Fenerbahçe’de 4 oyuncu değişikliği yapıldı.İrfan Can Kahveci, Gustavo Henrigue, Joao Pedro ve William Arao oyundan çıktılar.Yerine Emre Mor, Miha Zajci Ezgjan Alioski ve Michy Batsuayui oyuna girdiler.

79. Dakikada Rennes’te Benjamin Bourigeaud ve Lovro Majer oyundan çıktılar.Yerine Desire Doue ve Lorenz Assignon oyuna girdiler.73. dakikada Rennes’de Desire Doue sarı kart gördü.78. dakikada Fenerbahçe’de Lincoln yerini Arda Güler’e bıraktı.81. dakikada Fenerbahçe, Miha Zajc ile skoru 3-2 yaptı.83. dakikada Rennes’te Martin Terrier ve Amibe Gouiri oyundan çıktılar.Yerine Kamal Sulemana ve Amaud Muinga oyuna girdiler.88. dakikada Fenerbahçe Emre Mor ile skoru 3-3 yaptı.90. dakikada Rennes’te Chinuanya Ugochukwu sarı kart gördü.90+2. Dakikada Rennes’te Hamari Traore sarı kart gördü.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve temsilcimiz Fenerbahçe evinde Rennes ile 3-3 berabere kalarak grubunda liderliğini sürdürdü.Bu sonuçla Fenerbahçe 11 puan ve averajla birinci sırada yer alırken, Rennes aynı puanla ikinci sırada yer aldı.UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında Fenerbahçe, Dinamo Kiev ile deplasmanda karşılaşacak.

Fenerbahçe:Altay Bayındır, Gustavo Henrique, Serdar Aziz, Attila Szalai, Willian Arao, İrfan Can Kahveci, Lincoln, Joao Pedro, Bright Osayi-Samuel, Miguel Crespo,Enner Valencia

Teknik Direktör:Jorge Jesus

Rennes:Steve Mandanda , Joe Rodon, Adrien Truffert, Arthur Theate, Hamari Traore, Chimuanya Ugochukwu, Martin Terrier, Benjamin Bourigeaud, Flavien Tait, Lovro Majer, Amine Gouiri

Teknik Direktör:Bruno Genesio