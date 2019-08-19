Fenerbahçe'den Süper Lig açılışına süper başlangıç



Fenerbahçe, Süper Lig'de 2019-2020 sezonun ilk maçında Gazişehir Gaziantep'i Ülker Stadı'nda konuk etti. İlk yarısında 3 penaltı çalınan maçta sergilenen etkili futbol, sarı-lacivertli taraftarları mest ederken Kanarya 123 hafta sonra liderlik koltuğuna oturdu...



Fenerbahçe, Süper Lig'de 2019-2020 sezonun ilk maçında Gazişehir Gaziantep'i Ülker Stadı'nda konuk etti. Sarı-lacivertliler, baştan sona üstün bir oyun sergilediği mücadeleyi 5-0 kazanarak Süper Lig'e 'Süper' bir başlangıç yaptı. Kanarya, böylece 123 hafta sonra Süper Lig'de liderliğe yerleşti.

FENERBAHÇE FIRTINA GİBİ BAŞLADI

Fenerbahçe taraftarının da büyük desteğiyle maça çok etkili başladı. 5. dakikada Emre Belözoğlu'nun pasına hareketlenen Kruse, ceza sahası ön çizgisi civarında Kana Bıyık'ın müdahalesiyle yerde kaldı ve takımına penaltı kazandırdı.. Beyaz noktaya gelen Victor Moses topu ve kaleci Günay'ı ayrı köşelere gönderdi: 1-0.

KADIKÖY'DE BİR PENALTI DAHA!

Golün ardından baskısını sürdüren sarı-lacivertliler, 12. dakikada bir kez daha penaltı kazandı. Ceza sahası son çizgisinde topla buluşan Emre Belözoğlu, Chibsah'dan topu kurtarmaya çalışırken oyuncunun yaptığı faul sonrasında yerde kaldı ve hakem Arda Kardeşler beyaz noktayı gösterdi. Topun başına yine Moses gelirken, oyuncunun yerden vuruşunda kaleci Günay Güvenç meşin yuvarlağı yatarak kontrol etti.

VEDAT'TAN KLAS AÇILIŞ!

17. dakikada Fenerbahçe farkı ikiye çıkardı. Emre Belözoğlu'nun havadan şık pasını ceza sahası içinde göğsüyle düzelten Vedat Muriç, bekletmeden düzgün vurdu ve skoru 2-0 yaptı. Kosovalı oyuncu böylece ilk resmi maçında golle tanıştı.



KADIKÖY'DE 3. KEZ PENALTI!

20. dakikada Moses'ın ceza sahasına sağdan girerken içeriye ortasında Gazişehir Gaziantep savunması topu kornere gönderdi. Emre topu alıp köşe gönderine giderken maçın hakemi VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu saha kenarındaki ekrandan izledi. Moses'ın meşin yuvarlağı içeriye gönderdiği sırada topun savunmada Morais'in eline çarptığı gerekçesiyle Arda Kardeşler üçüncü kez penaltı noktasını gösterdi. 24. dakikada Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'nun penaltıdan attığı golle skoru 3-0'a getirdi.

27. dakikada Dirar'ın ceza sahası sol çizgisinden altıpas üzerine çevirdiği topu kaleci çeldi. Günay'dan seken topu önünde bulan Vedat Muriç'in vuruşunda, Gazişehir Gaziantep savunması meşin yuvarlağı çizgi üzerinden çıkardı. Sarı-lacivertliler, ilk yarıyı 3-0 önde kapattı.

DİRAR FARKI 4'E ÇIKARDI

Mücadelenin ikinci yarısı ilk yarıya göre durgun başladı. Fenerbahçe, skorun da verdiği rahatlıkla oyunu rölantiye alırken Gazişehir'in farkı azaltma çabaları cılız kaldı. 75. dakikada sol kanattan savunmanın arkasına sarkan Moses, bomboş durumdaki Dirar'a topu çevirdi. Faslı oyuncu fileleri havalandırırken yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. Ancak sonrasında yapılan VAR incelemesinin ardından hakem Arda Kardeşler orta noktayı gösterdi: 4-0.



FERDİ PERDEYİ KAPATTI!

88. dakikada Fenerbahçe 5. golü buldu. 76. dakikada sakatlanan Moses'ın yerine giren genç yetenek Ferdi Kadıoğlu, Kruse'nin pasıyla ceza sahasına girerek uzak köşeye düzgün vurdu: 5-0. Kalan sürede başka gol olmazken kazanan Fenerbahçe oldu.



