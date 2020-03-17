Fenerbahçe'den teknik direktör açıklaması

Fenerbahçe teknik direktör konusunda resmi sitesinde bir açıklama yaptı.Ersun Yanal dönemi sonrasında teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, son günlerde adı sarı-lacivertli takımla anılan Yalçın Koşukavak hakkında açıklama yaptı.

Fenerbahçe Kulübü, şu anda TFF 1. Lig ekiplerinden Altay’ı çalıştıran Yalçın Koşukavak ile görüşme gerçekleştirdiklerini ancak görüşmelerin sezon sonunda yeniden değerlendirilmek üzere noktalandığını açıkladı.

Ersun Yanal’ın ayrılığı sonrasında teknik direktör arayışındaki Fenerbahçe’nin Koşukavak hakkındaki açıklaması şöyle;

“Son birkaç gündür futbol gündeminde yer alan Altay Kulübü teknik direktörü Sayın Yalçın Koşukavak ile anlaştığımıza dair çıkan haberlere ilişkin açıklama yapma gerekliliği doğmuştur.

Bu temaslarımız, futbol şubemizin yapılandırılması kapsamında, oluşturmak istediğimiz kültürün geliştirilmesi ve devamlılığının sağlanması, bu doğrultuda bir ortak aklın belirlenmesi, altyapı ile A takım arasındaki ilişkinin daha genişletilmesi, genç futbolcularımızın gelişimi gibi konularda belli bir sistematik çerçeve oluşturulması amacıyla yapılan görüşmelerdir.

Ancak bugün itibariyle gelinen noktada Sayın Yalçın Koşukavak ile yaptığımız görüşmeler sezon sonu yeniden değerlendirilmek üzere sonlandırılmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ”

(Skor)