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Fenerbahçe'den UEFA kararına ilişkin açıklama

 Fenerbahçe Spor Kulübü'nden UEFA kararına ilişkin bir açıklama yapıldı.

Fenerbahçe'den UEFA kararına ilişkin açıklama

 Fenerbahçe Spor Kulübü'nden UEFA kararına ilişkin bir açıklama yapıldı.

21 Temmuz 2019 Pazar 07:47
Fenerbahçe'den UEFA kararına ilişkin açıklama

Fenerbahçe'den UEFA kararına ilişkin açıklama

   Fenerbahçe Spor Kulübü'nden UEFA kararına ilişkin bir açıklama yapıldı.Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada UEFA kararı değerlendirildi ve kamuouna bu konu hakkında açıklamada bulunuldu.Fenerbahçe tarafından yapılan açıklama şöyle;

25 Mayıs 2019 tarihinde yapmış olduğumuz açıklamada, Kulübümüzün 2016 Mayıs ayında UEFA CFCB-IC (Kulüp Finansal Kontrol Kurulu - İnceleme Dairesi) ile yapmış olduğu uzlaşma anlaşmasında 2017/18 sezonu için denk hesap açığı taahhüdüne uyma zorunluluğu olduğunu belirtmiş, adı geçen sezonda taahhütlere uyulmaması sebebiyle ise CFCB-AC (Kulüp Finansal Kontrol Kurulu - Yargı Dairesi)’ne sevk edildiğimiz bilgisini kamuoyu ile paylaşmıştık.
 
Bugün itibariyle CFCB-AC tarafından alınan karar tarafımıza iletilmiş olup detayları aşağıdaki şekildedir:
 
 ·        2020/21 ve 2021/22 sezonlarında muhtemel UEFA gelirlerimizden 2.000.000 EUR kesilmesi,
 
 ·        15 Ekim 2019 tarihine kadar Bankalar Birliği ile olan borç yapılandırma sürecinin tamamlanması ve TFF yeni Kulüp Lisans & Finansal Fair Play Talimatı gerekliliklerinin yerine getirilmesi koşullarının sağlanması durumunda para cezasının 1.000.000 EUR ‘ya düşürülmesi,
 
 ·        2020/21 ve 2021/22 sezonlarında Kulübümüzün UEFA müsabakalarında oynatılmak üzere tescil edilecek yeni transferlerinde pozitif transfer dengesi koşulu aranması ve kadronun 23 oyuncuyla sınırlandırılması,
 
 ·        Kulübümüzün 2019/20 izleme döneminde UEFA CL&FFP talimatı hükümleri gereğince denk hesap kontrolüne tabi tutulması,
 
 ·        Bu karar ile birlikte yeni yaptırımlar uygulanacağı için mevcut Uzlaşma Anlaşmasının sona ermesi.
 
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
 
Fenerbahçe Spor Kulübü

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeUEFA
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