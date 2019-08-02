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Fenerbahçe Deniz Türüç'ü renklerine bağladı 

Transferin popüler ismi Deniz Türüç Fenerbahçe ile anlaştı.

Fenerbahçe Deniz Türüç'ü renklerine bağladı 

Transferin popüler ismi Deniz Türüç Fenerbahçe ile anlaştı.

02 Ağustos 2019 Cuma 20:49
Fenerbahçe Deniz Türüç'ü renklerine bağladı 

Fenerbahçe Deniz Türüç'ü renklerine bağladı 

    Transferin popüler ismi Deniz Türüç Fenerbahçe ile anlaştı.Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin istediği Deniz Türüç'ün transferi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Erol Bedir, Deniz Türüç'ün Kayserispor'dan ayrıldığını söyledi. Erol Bedir'in açıklamasının hemen ardından resmi açıklama geldi.

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’ın transfer listesinde bulunan Deniz Türüç’ün yeni takımı belli oldu. Deniz Türüç, Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı. Kayserispor Başkanı Erol Bedir, TRT Spor’da bağlandığı canlı yayında transferi resmen duyurdu.

Erol Bedir, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Deniz Türüç kiminle anlaşırsa biz önünü açarız demiştik. Ayın üçüne kadar bu işin bitmesi lazım yoksa Kayserispor’da kalacağını söylemiştik. Deniz Türüç’ün konuştuğu takımla anlaştığını duyduk. Daha önce üç kulüple de görüştüğümüzde şartlarımızı sunmuştuk. Üç kulüp de şartlarımızı kabul etmişti. ‘Deniz Türüç ile anlaşırsanız bizim istediğimiz rakam budur’ demiştik. Bugün aldığımız bilgilere göre Deniz Türüç’ün anlaşmaya vardığını öğrendik. Kulüp de bizi arayarak bu işin bittiğini söyledi.”

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Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeDeniz Türüç
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