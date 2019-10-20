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Fenerbahçe, Denizli'den 3 puanla dönüyor

 Fenerbahçe zorlu Denizli deplasmanını 2-1 kazanarak son derece önemli 3 puan aldı.

Fenerbahçe, Denizli'den 3 puanla dönüyor

 Fenerbahçe zorlu Denizli deplasmanını 2-1 kazanarak son derece önemli 3 puan aldı.

20 Ekim 2019 Pazar 20:51
Fenerbahçe, Denizli'den 3 puanla dönüyor

Fenerbahçe, Denizli'den 3 puanla dönüyor

   Fenerbahçe zorlu Denizli deplasmanını 2-1 kazanarak son derece önemli 3 puan aldı.Süper Lig'de 8. haftanın kritik karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 2-1'lik skorla mağlup etti ve milli aradan üç puanla döndü.

  Fenerbahçe puanını 14'e yükseltti ve Başakşehir'le birlikte maç fazlasıyla 3. sıraya yerleşti. Kanarya'da goller 39'da Tolga Ciğerci ve 62'de Vedat Muriqi'den geldi.Teknik direktör değişikliğine giden Denizlispor ise 8 puanla 15. sırada kaldı. Mehmet Özdilek'in yeni görevindeki ilk resmi maçında Horozlar'ın golünü 73'te Oscar kaydetti.

Yazarımız Tayfun Gökdeniz'in maç yorumu

YUKATEL DENİZLİSPOR: Stachowiak, Lopes, Sapunaru, Mustafa, Bergdich, Sackey, Murawski, Aissati, Sacko, Barrow, Oscar

YEDEKLER: Tolgahan, Oğuz, Kibong, Zeki, Kerem Can, Recep, Burak, Sedat, Olcay, Mehmet

TEKNİK DİREKTÖR: Mehmet Özdilek

FENERBAHÇE: Altay, Isla, Zanka, Serdar, Hasan Ali, Gustavo, Tolga, Rodrigues, Emre, Ozan, Muriqi

YEDEKLER: Harun, Tolgay, Mevlüt, Moses, Zajc, Deniz, Jailson, Alper, Rami

TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal

(Sözcü)

Son Güncelleme: 20.10.2019 21:21
Anahtar Kelimeler:
Yukatel DenizlisporFenerbahçe
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