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Fenerbahçe deplasman fatihi I Denizlispor 0- Fenerbahçe 2

Fenerbahçe bu sene deplasmanda oynadığı 6 karşılaşmadnın 5 tanesini kazanıp 1 tanesinde berabere kalarak tarih yazıyor.

06 Aralık 2020 Pazar 20:31
Fenerbahçe deplasman fatihi I Denizlispor 0- Fenerbahçe 2

Fenerbahçe deplasman fatihi I Denizlispor 0- Fenerbahçe 2

   Fenerbahçe bu sene deplasmanda oynadığı 6 karşılaşmadnın 5 tanesini kazanıp 1 tanesinde berabere kalarak tarih yazıyor.Süper Lig’in 11. haftasında Denizlispor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Denizli Atatürk Stadı’ndaki mücadeleyi konuk takım 2-0 kazanarak zirve yarışında iddiasını sürdü.

   Kaleci Altay’ın ikinci yarıda yaptığı kurtarışlarla adeta maçın skorunu belirlediği maçta Fenerbahçe’nin gollerini 9. dakikada Cisse ve 40. dakikada Gökhan Gönül kaydetti.

   Fenerbahçe 54. dakikada Serdar Aziz’in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalırken, sonrasındaki penaltıyı kaleci Altay kurtardı. Sarı-lacivertlilerin genç file bekçisi penaltıyla birlikte kalesinde devleşti! Penaltıdan sonra 4 net kurtarış yapan Altay Bayındır takımının galip gelmesinde büyük pay sahibi oldu.

  Ev sahibi takım 10 maç sonunda 6 puanda kaldı. Sarı-lacivertliler bu sonuçla 11 maç sonunda 23 puana yükseldi.

Yazarımız Tayfun Gökdeniz maç yorumu  

 Fenerbahçe ligin 12. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor’u konuk edecek. Denizlispor, deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeDenizlispor
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