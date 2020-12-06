Fenerbahçe deplasman fatihi I Denizlispor 0- Fenerbahçe 2
Fenerbahçe bu sene deplasmanda oynadığı 6 karşılaşmadnın 5 tanesini kazanıp 1 tanesinde berabere kalarak tarih yazıyor.Süper Lig’in 11. haftasında Denizlispor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Denizli Atatürk Stadı’ndaki mücadeleyi konuk takım 2-0 kazanarak zirve yarışında iddiasını sürdü.
Kaleci Altay’ın ikinci yarıda yaptığı kurtarışlarla adeta maçın skorunu belirlediği maçta Fenerbahçe’nin gollerini 9. dakikada Cisse ve 40. dakikada Gökhan Gönül kaydetti.
Ev sahibi takım 10 maç sonunda 6 puanda kaldı. Sarı-lacivertliler bu sonuçla 11 maç sonunda 23 puana yükseldi.
Yazarımız Tayfun Gökdeniz maç yorumu
Fenerbahçe ligin 12. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor’u konuk edecek. Denizlispor, deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak.