Fenerbahçe deplasmanda kazandı...F.Karagümrük 1 - Fenerbahçe 2

Spor Toto Süper Lig 28.hafta kapanış maçında Fenerbahçe deplasmanda Fatih Karagümrük’ü 2-1 yendi.Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen, Kemal Yılmaz ve Mustafa Savranlar hakem üçlüsü yönetti.Karşılaşmanın 24.dakikasında F.Karagümrük Magomed Ozdoev ile 1-0 öne geçti.42.dakikada Fenerbahçe’de Ferdi Kadıoğlu sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 F.Karagümrük’ün üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci Yarı;

Karşılaşmanın ikinci yarısında Fenerbahçe’de Serdar Dursun ve Willian Arao oyundan çıktılar.Yerine Joao Pedro ve Mina Zajc oyuna girdiler.50.dakikada Karagümrük’te Matteo Ricci sarı kart gördü.51.dakikada Fenerbahçe Miha Zajc ile skoru 1-1 yaptı.57.dakikada Fenerbahçe’de İrfan Can Kahveci ve Emre Mor oyundan çıktılar.Yerine Arda Güler ve Diego Rossi oyuna girdiler.

66.dakikada Fenerbahçe’de Ezgin Alioski oyundan çıktı.Yerine Osayi Samuel oyuna girdi.77.dakikada F.Karagümrük’te Magomed Ozdoev sakatlanarak oyundan çıktı.Yerine Lawrence oyuna girdi.

78.dakikada Fenerbahçe Attila Szalai ile 2-1 öne geçti.85.dakikada F.Karagümrük’te Matteo Ricci ve Otabek Shukurov oyundan çıktılar.Yerine Adem Lajic ve Andrea Bertolacci oyuna girdiler.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fenerbahçe deplasmanda Fatih Karagümrük’ü 2-1 yendi.Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 57 yaparken, F.Karagümrük 34 puanda kaldı.

Süper Lig 28.Hafta Maç Sonuçları;

Süper Lig 28.Hafta Puan Durumu;

Süper Lig 29.Hafta Maç Programı;

Tablolar:TFF