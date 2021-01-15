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Fenerbahçe dolar borcunu TL'ye çevirdi

 Fenerbahçe Kulübü, 61,9 milyon Dolar tutarındaki kredi borcunun 7.43 sabit kur ile Türk Lirası'na çevrildiğini duyurdu.

15 Ocak 2021 Cuma 19:45
Fenerbahçe dolar borcunu TL'ye çevirdi

Fenerbahçe dolar borcunu TL'ye çevirdi

   Fenerbahçe Kulübü, 61,9 milyon Dolar tutarındaki kredi borcunun 7.43 sabit kur ile Türk Lirası'na çevrildiğini duyurdu. Ayrıca kulüp, "Döviz cinsinden finansal borçlarımız 2,9 milyon ABD Doları'na gerilemiştir" açıklamasını yaptı.

Fenerbahçe Kulübü, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na şu açıklamayı yaptı.

 . Fenerbahçe’den KAP’a yapılan açıklama şöyle;

“Şirketimiz finansal borçlarının yeniden yapılandırılması çerçevesinde 61,9 milyon ABD Doları tutarındaki kredimiz 7,43 ortalama kur ile Türk Lirası’na çevirilmiş olup döviz cinsinden finansal borçlarımız 2,9 milyon ABD Doları’na gerilemiştir.

Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.”

Son Güncelleme: 15.01.2021 19:49
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe
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