Fenerbahçe dolar borcunu TL'ye çevirdi

Fenerbahçe Kulübü, 61,9 milyon Dolar tutarındaki kredi borcunun 7.43 sabit kur ile Türk Lirası'na çevrildiğini duyurdu. Ayrıca kulüp, "Döviz cinsinden finansal borçlarımız 2,9 milyon ABD Doları'na gerilemiştir" açıklamasını yaptı.

Fenerbahçe Kulübü, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na şu açıklamayı yaptı.

. Fenerbahçe’den KAP’a yapılan açıklama şöyle;

“Şirketimiz finansal borçlarının yeniden yapılandırılması çerçevesinde 61,9 milyon ABD Doları tutarındaki kredimiz 7,43 ortalama kur ile Türk Lirası’na çevirilmiş olup döviz cinsinden finansal borçlarımız 2,9 milyon ABD Doları’na gerilemiştir.

Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.”