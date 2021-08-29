Fenerbahçe dolu dizgin
Fenerbahçe Süper Lig 3. hafta maçında Lig'in başarılı ekşibi Altay'ı deplasmanda 2-0 yendi.Karşılaşmanın ilk yaırsı orta saha mücadelesi şeklinde gelişti.Fenerbahçe rakip kaleye ilk şutunu 32. dakikada attı.karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere sonuçlandı.
Karşılaşmanın ikinci yerısına Fenerbahçe süratli başladı.51. dakikada Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu ile skoru 1-0 yaptı.55. dakikada Fenerbahçe, Enner Valencia ile skoru 2-0 yaptı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fenerbahçe karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 9 yaparken, Altay 6 puanda kaldı.
Altay:Mateusz Lis, Mohammad Naderi, Eric Björkander, Murat Akça, İbrahim Öztürk, Cebrail Karayel, Andre Poko, Cesar Pinares, Khaly Thiam, Leandro Kappel, Daouda Bamba
Teknik Direktör:Mustafa Denizli
Fenerbahçe:Altay Bayındır, Min-Jae Kim, Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Attila Szalai, Jose Sosa, Ferdi Kadıoğlu, Luiz Gustavo, Muhammed Gümüşkaya, Enner Valencia, Bright Osayi-Samuel
Yedekler.Berke Özer, Osman Ertuğrul Çetin, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Arda Güler, Miha Zajc, Fatih Yiğit Şanlitürk, Mbwana Samatta, Melih Bostan
Teknik Direktör:Vitor Pereira