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Fenerbahçe dolu dizgin 

   Fenerbahçe Süper Lig 3. hafta maçında Lig'in başarılı ekşibi Altay'ı deplasmanda 2-0 yendi.

29 Ağustos 2021 Pazar 22:52
Fenerbahçe dolu dizgin 

Fenerbahçe dolu dizgin 

   Fenerbahçe Süper Lig 3. hafta maçında Lig'in başarılı ekşibi Altay'ı deplasmanda 2-0 yendi.Karşılaşmanın ilk yaırsı orta saha mücadelesi şeklinde gelişti.Fenerbahçe rakip kaleye ilk şutunu 32. dakikada attı.karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere sonuçlandı.

    Karşılaşmanın ikinci yerısına Fenerbahçe süratli başladı.51. dakikada Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu ile skoru 1-0 yaptı.55. dakikada Fenerbahçe, Enner Valencia ile skoru 2-0 yaptı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fenerbahçe karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

    Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 9 yaparken, Altay 6 puanda kaldı.

Altay:Mateusz Lis, Mohammad Naderi, Eric Björkander, Murat Akça, İbrahim Öztürk, Cebrail Karayel, Andre Poko, Cesar Pinares, Khaly Thiam, Leandro Kappel, Daouda Bamba

Yedekler.Cihan Topaloğlu, Tolga Ünlü, Eren Erdoğan, Serge Arnaud Aka, Zeki Yıldırım, Martin Rodriguez, Thaciano, Cem Özgener, Ahmed Rayyan, Marco Paixao  

Teknik Direktör:Mustafa Denizli

Fenerbahçe:Altay Bayındır, Min-Jae Kim, Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Attila Szalai, Jose Sosa, Ferdi Kadıoğlu, Luiz Gustavo, Muhammed Gümüşkaya, Enner Valencia, Bright Osayi-Samuel   

Yedekler.Berke Özer,  Osman Ertuğrul Çetin, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Arda Güler, Miha Zajc, Fatih Yiğit Şanlitürk, Mbwana Samatta, Melih Bostan    

Teknik Direktör:Vitor Pereira

 

Anahtar Kelimeler:
Süper Lig 3. HaftaFenerbahçeAltay
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