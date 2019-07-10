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Fenerbahçe eski futbolcusunu transfer etti

 Fenerbahçe eski futbolcusu Yasir Subaşı'nı transfer etti.

Fenerbahçe eski futbolcusunu transfer etti

 Fenerbahçe eski futbolcusu Yasir Subaşı'nı transfer etti.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 19:12
Fenerbahçe eski futbolcusunu transfer etti

Fenerbahçe eski futbolcusunu transfer etti

   Fenerbahçe eski futbolcusu Yasir Subaşı'nı transfer etti.Yaz transfer döneminin hareketli takımı Fenerbahçe, bir transfere daha imza attı. Sarı-lacivertli ekip eski oyuncusunu yeniden renklerine bağladı.

  Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, 23 yaşındaki sol bek oyuncusu Yasir Subaşı’nın Fenerbahçe’ye transfer olduğunu duyurdu.

  Kulübün resmi Twitter hesabından paylaşılan gönderide, ”Geçtiğimiz sezon formamızı başarıyla terleten, profesyonel futbol takımımız oyuncularından Yasir Subaşı’nın Fenerbahçe’ye transferini kamuoyuna saygıyla duyururuz. Futbolcumuza teşekkür eder, başarıların devamını dileriz.” ifadeleri kullanıldı.

   Sol bek rotasyonuna takviye yapan Fenerbahçe, Yasir Subaşı’nın dışında şu ana kadar Vedat Muriç, Max Kruse, Emre Belözoğlu, Murat Sağlam, Altay Bayındır ve Allahyar Sayyedmanesh’i kadrosuna kattı. Fenerbahçe altyapısında yetişen Yasir Subaşı, daha önce Sakaryaspor ve Anadolu Üsküdarspor formaları da giydi. 23 yaşındaki sol bek, 2018 yazında Fenerbahçe’den ayrılarak bedelsiz olarak Ümraniyespor’un yolunu tuttu.

   Ümraniyespor’un ardından Fenerbahçe de genç futbolcunun transferini duyurdu. Sarı lacivertliler resmi hesaplarından yapılan açıklamada oyuncunun bonservisiyle birlikte transfer edilerek 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeYasir Subaşı
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