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Fenerbahçe evinde ağır yaralı

 Fenerbahçe evinde Alanyaspor'la 1-1 berabere kalarak son derece önemli 3 puandan oldu.

08 Şubat 2020 Cumartesi 22:10
Fenerbahçe evinde ağır yaralı

Fenerbahçe evinde ağır yaralı

   Fenerbahçe evinde Alanyaspor'la 1-1 berabere kalarak son derece önemli 3 puandan oldu.Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. İnanılmaz bir mücadeleye sahne olan karşılaşmada üç kez penaltı kararı verilirken, mücadele 1-1 sona erdi.

Geçtiğimiz hafta 4 maçlık galibiyet serisini Trabzon'da bırakan Fenerbahçe, evinde oynadığı maçta Aytemiz Alanyaspor'a da puan kaybetti. İki maçta 5 puan kaybeden Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında büyük yara aldı.

Ligde 5 maçtır galip gelen Aytemiz Alanyaspor'un serisi, Kadıköy'de bitmiş oldu. Aytemiz Alanyaspor, bir penaltı vuruşundan yararlanamadığı maçta beraberliğe razı oldu.

İki takımın da girdiği net fırsatlardan yararlanamadığı maçta golle penaltılardan geldi. Cisse ve Kruse, takımları adına penaltı noktasından ağları havalandıran isimler oldu.

Cisse, takımının kazandığı bir penaltıda ise direğe takıldı. Cisse'nin ilk penaltısında hakemin verdiği tekrar kararı, Fenerbahçeli futbolcuların yoğun itirazı ile karşılaştı.

Bu beraberlikle puanını 38 yapan Fenerbahçe, maç fazlasıyla 5. sırada yer aldı. 39 puana ulaşan Aytemiz Alanyaspor ise maç fazlasıyla 3. sıraya yükseldi.

Yazarımız Tayfun Gökdeniz'in maç yorumu

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Son Güncelleme: 08.02.2020 22:27
Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeAlanyaspor
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