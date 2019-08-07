Fenerbahçe evinde Cagliari ile berabere kaldı

Fenerbahçe bu sezon ilk kez kendi sahasında taraftarının önünde İtalyan temsilcisi Cagliari'yle hazırlık maçında 2-2 berabere kaldı.Fenerbahçe yeni sezon öncesinde ilk kez Kadıköy'de ilk kez taraftarının karşısına çıktı. Sarı Lacivertliler 2 sezondur olduğu gibi yine Cagliari'yle hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Ersun Yanal ilk 11'de genç kaleci Altay'a forma verirken kaptan Emre Belözoğlu da 4 sezon sonra yeniden taraftarın karşısında sahaya ilk 11'de çıktı.

Karşılaşmanın 35.ci dakikasında Emre Belözoğlu frikikten müthiş bir gol attı ve Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi. Hafif sol çapradan kullanılan frikikte tecrübeli oyuncu çok iyi vurdu ve top direkten kaleye girdi.45+1' Ozan Tufan ceza alanı dışından çok iyi vurdu ve sdkoru 2-0 yapan golü attı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında 54.cü dakikada Cagliari'de sağ çaprazdan ceza alanına giren Kwang Son Han şutunu çekti, Harun zor olmayan bu topu kontrol edemedi ve meşin yuvarlak ağlara gitti. 62.ci dakikada oyuna yeni giren Diego Reyes penaltı yaptırdı! Yerde kalan Joao Pedro daha sonra penaltıyı kullandı ve topu ağlara gönderdi.; 2-2.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Fenerbahçe evinde Caglari ile 2-2 berabere kaldı.

Fenerbahçe:

Altay, Isla, Jailson, Sadık, Dirar, Ozan Tufan, Emre, Kruse, Rodrigues, Moses, Vedat Muriç

Cagliari:

Alessio, Ceppitelli, Fabrizio, Klavan, Likoyannis, Joao Pedro, Valter Birsa, Nainggolan, Ionița, Rog, Pavoletti

(Fanatik)