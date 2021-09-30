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Fenerbahçe, evinde Olympiakos'a 3-0 yenildi.

  Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçındaki evinde Olympiakos'a 3-0 yenildi.

30 Eylül 2021 Perşembe 21:17
Fenerbahçe, evinde Olympiakos'a 3-0 yenildi.

Fenerbahçe, evinde Olympiakos'a 3-0 yenildi.

    Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçındaki evinde Olympiakos'a 3-0 yenildi.Karşılaşmada 6. dakikada Olympiakos, Tiquinho ile 1-0 öne geçti.38. dakikada Olympiakos'da Oleg Reabcuik sarı kart gördü.42. dakikada Fenerbahçe'de Enner Valencia sarı kart gördü.42. dakikada Olympiakos'da Pape Cisse sarı kart gördü.45. dakikada  Olympiakos'da Ousseynou Ba sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0  Olympiakos'un üstünlüğü ile sona erdi.

    Karşılaşmanın ikinci yarısında Olympiakos'da Ousseynou Ba oyunda çıkarken yerine Kenny Lala oyuna girdi.62. dakikada Olympiakos, Georgios Masouras skoru 2-0 yaptı.54. dakikada Olympiakos'ta Henry Onyekuru pyundan çıkarken, yerine  Pierre Kunde oyuna girdi.58. dakikada Olympiakos, Georgios Masouras ile 3-0 öne geçti.70. dakikada Fenerbaçe'de Luiz Gustavo, Diego Rossi  çıktılar.Yerine  Miha Zajc ve  Mergim Berisha oyuna girdiler.72. dakikada Fenerbahçe'de Miha Zajc sarı kart gördü.75. dakikada Fenerbahçe'de  Enner Valencia ve Mert Hakan Yandaş oyundan çıkarken,  Muhammed Gümüşkaya ve Max Meyer oyuna girdiler.84. dakikada Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu yerini Fatih Yiğit Şanlıtürk'e bıraktı.86. dakikada Olympiakos'da Tiquinho yerini Youssef El-Arabi oyuna girdi.89. dakikada Olympiakos'da Georgios Masouras ve Mady Camara oyundan çıkarken, Mathieu Valbuena ve Marious Vrousai oyuna girdiler.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fenerbahçe evinde Olympiakos'a 3-0 yenildi.

Fenerbahçe:Altay Bayındır, Min-Jae Kim, Filip Novak, Attila Szalai, Mert Hakan Yandaş, Dimitrios Pelkas, Ferdi Kadıoğlu, Luiz Gustavo, Diego Rossi, Enner Valencia, Bright Osayi-Samuel    

Teknik Direktör: Vitor Pereira

Olympiakos:Tomas Vaclik, Mady Camara, Sokratis, Ousseynou Ba, Oleg Reabcuik, Pape Cisse, Andreas Bouchalakis, Henry Onyekuru, Aguibou Camara, Georgios Masouras, Tiquinho   

Teknik Direktör:Pedro Martins

Son Güncelleme: 30.09.2021 23:00
Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeUEFA Avrupa Ligi D GrubuOlympiakos
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