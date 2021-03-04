Fenerbahçe evinde puan kaybetmeye devam ediyor

Süper Lig’in 28. haftasında Fenerbahçe, evinde Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı.Bu sonuçla Fenerbahçe evinde kaybetme rekoruna koşarken teknik direktör Erol Bulut'un durumu tartışılmaya devam ediyor.Zira Fenerbahçe tarihinde ilk defa sahasında bu kadar kötü sonuçlar alıyor.Karşılaşmada 13.dakikada Antalyaspor, Fredy ile 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Fenerbahçe'nin gol yollarında arayışları sonuçsuz kaldı. 82.dakikada Valencia, Fenerbahçe'nin maçtaki tek golünü attı ve maç 1-1 oldu.86.dakikada Thiam’ın kafa vuruşunda top direkten geri geldi. Daha sonra Boffin’e çarparak oyun alanına düşen topu savunma kornere gönderdi.Karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.

FENERBAHÇE: Altay, Gökhan, Tisserand, Szalai, Novak, Ozan, Sosa, Osayi-Samuel, Mesut, Pelkas, Samatta

YEDEKLER: Harun, Lemos, Cisse, Valencia, Ferdi, İrfan, Thiam, Sinan, Nazım, Uğur

ANTALYASPOR: Boffin, Bünyamin, Naldo, Kudryashov, Eren, Veysel, Nuri, Fredy, Hakan, Amilton, Gökdeniz

YEDEKLER: Ferhat, Ersan, Bahadır, Doğukan, Sam, Podolski, Orgill, Serdar, Imeri, Ali Eren