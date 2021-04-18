Fenerbahçe farkı kapatıyor
Süper Lig'de 35. hafta maçında Fenerbahçe deplasmanda Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek Lider Beşiktaş ile arasındaki puan farkını ikiye indirdi.Karşılaşmada ilk gol Medipol Başakşehir'den geldi.18. dakikada Medipol Başakşehir, Ömer Ali Şahiner ile 1-0 öne geçti.40. dakikada Fenerbahçe, Attile Szalai ile durumu 1-1 yaptı.İlk yarı 1-1 berabere bitti.
Bu sonucun ardından 69 puana yükselen Fenerbahçe Beşiktaşla aradaki puan farkını ikiye indirdi. Başakşehir ise düşme hattında 33 puanda kaldı.
Fenerbahçe gelecek haftayı bay geçecek. Başakşehir ise deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak.