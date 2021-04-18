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Fenerbahçe farkı kapatıyor

Süper Lig'de 35. hafta maçında Fenerbahçe deplasmanda Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek Lider Beşiktaş ile arasındaki puan farkını ikiye indirdi.

18 Nisan 2021 Pazar 21:04
Fenerbahçe farkı kapatıyor

Fenerbahçe farkı kapatıyor

    Süper Lig'de 35. hafta maçında Fenerbahçe deplasmanda Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek Lider Beşiktaş ile arasındaki puan farkını ikiye indirdi.Karşılaşmada ilk gol Medipol Başakşehir'den geldi.18. dakikada Medipol Başakşehir, Ömer Ali Şahiner ile 1-0 öne geçti.40. dakikada Fenerbahçe, Attile Szalai ile durumu 1-1 yaptı.İlk yarı 1-1 berabere bitti.

    Karşılaşmanın ikinci yarısında 57. dakikada Fenerbahçe, Pelkas ile 2-1 öne geçti.Medipol Başakşehir'de 60. dakikada Mahmut Tekdemir kırmızı kartla oyun dışı kaldı.88. dakikada Medipol Başakşehr ğenaltı kazandı.Edin Visca penaltı vuruşundan yararlanamadı. Fenerbahçe kalecisi Harun Tekin penaltıyı kurtardı. Karşılaşmayı Fenerbahçe 2-1 kazandı.

  Bu sonucun ardından 69 puana yükselen Fenerbahçe Beşiktaşla aradaki puan farkını ikiye indirdi. Başakşehir ise düşme hattında 33 puanda kaldı.

  Fenerbahçe gelecek haftayı bay geçecek. Başakşehir ise deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. 

Son Güncelleme: 18.04.2021 21:21
Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeMedipol Başakşehir
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