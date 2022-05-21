Fenerbahçe farklı kazandı

Süper Lig'in 38. haftasında Yeni Malatyaspor’u deplasmanda 5-0 yenen Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi biletini aldı.Karşılaşmaya hızlı ve istekli başlayan sarı lacivertliler üstünlüğü sağladılar.22. dakikada Fenerbahçe’de Serdar Aziz sarı kart gördü.23. dakikada Yeni Malatyaspor’da Barış Başdaş kırmızı kartla oyun dışında kaldı.24. dakikada Fenerbahçe’de Mert Hakan Yandaş sarı kart gördü.32. dakika Fenerbahçe Diego Rossi’nin nefis pasına Serdar Dursun’un kafa golü 1-0 öne geçti.45. dakikada Yeni Malatyaspor’da sakatlanan Kerim Hafez yerini Yiğit Ulaş’a bıraktı.45. dakikada Yeni Malatyaspor’da Atakan Müjde sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe’nin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci yarı

Karşılaşmanın ikinci yarısına Yeni Malatyaspor Atakan Müjde, Azubuike Okechukwu'ke bıraktı.57. dakikada Fenerbahçe, Serdar Aziz ile skoru 2-0 yaptı.64. dakikada Fenerbahçe'de Miha Zajç ve Serdar Aziz yerini Enner Valencia ve Attila Szalai'ye bıraktı.65. dakikada Yeni Malatyaspor'da Umut Taniş yerini Burak Efe Yaz'a bıraktı.70. dakikada fenerbahçe'de Attila Szalai sarı kart gördü.70. dakikada Fenerbahçe'de Attila Szalai sarı kart gördü. 57. Dakikada Fenerbahçe Serdar Aziz ile skoru 2-0 yaptı.70. dakikada Attila Szalai sarı kart gördü.75. dakikada Fenerbahçe İrfan Can Kahveci ile skoru 3-0 yaptı.77. dakikada Ennever Valencia durumu 4-0 yaptı.89. dakikada yine Enner Valencia skoru 5-0 yaptı.Karşılaşmadan Fenerbahçe 5-0 galip ayrıldı.

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Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Philip, Barış, Campi, Karim Hafes, Atakan, Umut, Nshimirimana, Buğra, Mustafa, Haqi Osman

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Serdar Aziz, Marcel Tisserand, Novak, Luiz Gustavo, Miha Zajc, Mer Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Diego Rossi, Serdar Dursun.﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

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Kaynak:TFF