Fenerbahçe farklı kazandı…Fenerbahçe 4 - Konyaspor 0
Spor Toto Süper Lig'de ülkemizi yasa boğan deprem felaketi nedeniyle ertelenen maçta Fenerbahçe evinde Konyaspor’u 4-0 yendi.Ülker Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu hakem üçlüsü yönetti.
İkinci Yarı
Karşılaşmanın ikinci yarısında 57.dakikada Fenerbahçe’de irfan Can Kahceci ve Willian Arao oyundan çıktılar.Yerine Emre Mor ve Miguel Crespo oyuna girdiler.61.dakikada Fenerbahçe Joshua King ile skoru 3-0 yaptı.
68.dakikada Fenerbahçe’de Miha Zajc ve Joshua King oyundan çıktılar.Yerine Jayden Oosterwolde ve Arda Güler oyunda girdiler.69.dakikada Konyaspor’da Endri Çekiçi oyundan çıktı.Yerine Uğurcan Yazğılı oyuna girdi.78.dakikada Fenerbahçe Attila Szalai ile 4-0 öne geçti.80.dakikada Fenerbahçe’de Diego Rossi oyundan çıktı.Yerine Serdar Dursun oyuna girdi.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fenerbahçe evinde Konyaspor’u 4-0 yendi.