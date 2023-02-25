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Fenerbahçe farklı kazandı…Fenerbahçe 4 - Konyaspor 0

Spor Toto Süper Lig'de ülkemizi yasa boğan deprem felaketi nedeniyle ertelenen maçta Fenerbahçe evinde Konyaspor’u 4-0 yendi.

25 Şubat 2023 Cumartesi 21:26
Fenerbahçe farklı kazandı…Fenerbahçe 4 - Konyaspor 0

Fenerbahçe farklı kazandı…Fenerbahçe 4 - Konyaspor 0

   Spor Toto Süper Lig'de ülkemizi yasa boğan deprem felaketi nedeniyle ertelenen maçta Fenerbahçe evinde Konyaspor’u 4-0 yendi.Ülker Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu hakem üçlüsü yönetti.

  Karşılaşmanın 3.dakikasında Konyaspor’da Francisco Calvo sarı kart gördü.8.dakikada Fenerbahçe’de Willian Arao sarı kart gördü.12.dakikada Konyaspor’da Mame Biram Diouf sarı kart gördü.13.dakikada Fenerbahçe Enner Valencia’nın penaltı golüyle 1-0 öne geçti.16.dakikada Konyaspor’da ahmet Oğuz sarı kart gördü.21.dakikada Konyaspor’da Mama Briam Diouf ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.41.dakikada Konyaspor’da Konrad Michalak oyundan çıktı.Yerine Mehmet Ali Büyüksayar oyuna girdi.45+7.dakikada Fenerbahçe Enner Valencia ile skoru 2-0 yaptı.Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe’nin 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci Yarı

   Karşılaşmanın ikinci yarısında 57.dakikada Fenerbahçe’de irfan Can Kahceci ve Willian Arao oyundan çıktılar.Yerine Emre Mor ve Miguel Crespo oyuna girdiler.61.dakikada Fenerbahçe Joshua King ile skoru 3-0 yaptı.

   68.dakikada Fenerbahçe’de Miha Zajc ve Joshua King oyundan çıktılar.Yerine Jayden Oosterwolde ve Arda Güler oyunda girdiler.69.dakikada Konyaspor’da Endri Çekiçi oyundan çıktı.Yerine Uğurcan Yazğılı oyuna girdi.78.dakikada Fenerbahçe Attila Szalai ile 4-0 öne geçti.80.dakikada Fenerbahçe’de Diego Rossi oyundan çıktı.Yerine Serdar Dursun oyuna girdi.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fenerbahçe evinde Konyaspor’u 4-0 yendi.

Son Güncelleme: 25.02.2023 21:30
Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeKonyaspor
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