Fenerbahçe, F.Karagümrük'ü yendi, maç fazlasıyla lider oldu
Fenerbahçe deplasmaanda Fatih karagümrük'ü yenerek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.Karşılaşmada ilk gol 19.dakikada geldi.19. dakikada Thiam Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi.İlk yarı 1-0 Fenerbahçe'nin galibiyeti ile sona erdi.
Karşılaşmada ikinci yarıda 53. dakikada Valencia Fenerbahçe'nin 2.ci golünü attı ve maçı 2-0 yaptı.67. dakikada Fabio Borin Karagümrük'ün golünü attı ve maç 2-1 oldu.Karşılaşma bu sonuçla sonuçlandı.
Yazarımız Tayfun Gökdeniz'in Maç Yorumu
Fatih Karagümrük:Aykut Özer, Koray, Roco, Campi, Balkovec, Biglia, Bertolacci, Castro, Ndao, Borini, Kemal Ademi.
Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Szalai, Caner, Ozan, Valencia, Osayi, Mesut, Valencia, Thiam