Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Fenerbahçe, F.Karagümrük'ü yendi, maç fazlasıyla lider oldu

Fenerbahçe deplasmaanda Fatih karagümrük'ü yenerek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

13 Şubat 2021 Cumartesi 20:49
Fenerbahçe, F.Karagümrük'ü yendi, maç fazlasıyla lider oldu

Fenerbahçe, F.Karagümrük'ü yendi, maç fazlasıyla lider oldu

   Fenerbahçe deplasmaanda Fatih karagümrük'ü yenerek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.Karşılaşmada ilk gol 19.dakikada geldi.19. dakikada Thiam Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi.İlk yarı 1-0 Fenerbahçe'nin galibiyeti ile sona erdi.

   Karşılaşmada ikinci yarıda 53. dakikada Valencia Fenerbahçe'nin 2.ci golünü attı ve maçı 2-0 yaptı.67. dakikada  Fabio Borin Karagümrük'ün golünü attı ve maç 2-1 oldu.Karşılaşma bu sonuçla sonuçlandı.

   Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 51 yaparken, Fatih Karagümrük 37 puanda kaldı.

    Yazarımız Tayfun Gökdeniz'in Maç Yorumu

Fatih Karagümrük:Aykut Özer, Koray, Roco, Campi, Balkovec, Biglia, Bertolacci, Castro, Ndao, Borini, Kemal Ademi.

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Szalai, Caner, Ozan, Valencia, Osayi, Mesut, Valencia, Thiam

Son Güncelleme: 13.02.2021 21:03
Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeFatih Karagümrük
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trabzonspor üst üste 6.cı galibiyetini aldı
Trabzonspor üst üste 6.cı galibiyetini aldı
Bandırmaspor, İstanbulspor'a geçit vermedi
Bandırmaspor, İstanbulspor'a geçit vermedi
Ümraniyespor evinde farklı kazandı
Ümraniyespor evinde farklı kazandı
Liverpool'da çöküş devam ediyor
Liverpool'da çöküş devam ediyor
Kayseri'de gol sesi çıkmadı
Kayseri'de gol sesi çıkmadı
Karşılaşma sonrası fenalaştı
Karşılaşma sonrası fenalaştı
Beşiktaş penaltı atışlarıyla yarı finalde
Beşiktaş penaltı atışlarıyla yarı finalde
Antalyaspor yarı finalde
Antalyaspor yarı finalde
Ünlü teknik adam annesinin cenazesine katılamadı
Ünlü teknik adam annesinin cenazesine katılamadı
Galatasaray'a kupada soğuk duş
Galatasaray'a kupada soğuk duş

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim