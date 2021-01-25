Fenerbahçe futbolu ve golleri ile büyüledi

Süper Lig 21. hafta mücadelesinde Hes Kablo Kayserispor'u ağırlayan Fenerbahçe, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.Karşılaşmada 12. dakikada Pelkas'ın sert vuruşunda kaleci Doğan meşin yuvarlağı kornere çeldi.20. dakikada Thiam, Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi.39. dakikada Pelkas'ın ara pasıyla ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Thiam'ın yakın direğe vuruşunda, kaleci Doğan topu kornere çeldi.İlk yarı Fenerbahçe'nin 1-0 galibiyeti ile sona erdi.

Karşılaşmada 51. dakikada Samatta Fenerbahçe'nin 2.ci golünü attı.86. dakikada rakip ceza sahası içinde topla buluşan Papiss Cisse yakın mesafeden sert vurdu; top kaleci Doğan Alemdar'ın çabalarına rağmen filelerle buluştu ve fark üçe çıktı.Karşılaşmada başka gol olmayınca Fenerbahçe, 3 puanı cebine koyarak sahadan ayrılan taraf oldu.

Bu galibiyetin ardından puanını 42'ye yükselten ev sahibi Fenerbahçe 2. sıraya yerleşirken, konuk ekip Hes Kablo Kayserispor ise 19 puanla kendisine 18. sırada yer buldu.

Fenerbahçe: Altay, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Attila Szalai, Caner, Ozan Tufan, Gustavo, Valencia, Mame Thiam, Pelkas, Samatta.

Yedekler: Harun, Lemos, Sosa, Tolga, Mert Hakan, Cisse, Sadık, Novak, İsmail, Ademi

Kayserispor: Doğan Alemdar, Kvrzic, Sapunaru, Kolovetsios, Aziz Behich, Attamah, Campanharo, Avramovsk, Lennon, Pedro Henrique, Wilfride Kanga.

Yedekler: İsmail Çipe, Oğuzhan Çapar, Emre Demir, Uğur Demirok, Nurettin Korkmaz, Ramazan Civelek, İlhan Parlak, Yasir Subaşı, Ackah, Maglica