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Fenerbahçe Galatasaray derbisine gurbetçi akını

Yurt dışında en çok taraftarı olan iki devin son karşılaşması öncesi, yurt dışından yüzlerce taraftar İstanbul'a akın etti

08 Ocak 2023 Pazar 15:05
Fenerbahçe Galatasaray derbisine gurbetçi akını

Fenerbahçe Galatasaray derbisine gurbetçi akını


Yaşar Kaçmaz

Dünyanın sayılı derbileri arasında yer alan Fenerbahçe Galatasaray derbisinde mac saati yaklaştıkça heyecan artıyor.

Yurt içinden olduğu gibi,  yurtdışından taraftarlarda takımlarını yalnız bırakmamak adına İstanbul'a  geldi.

Her zaman olduğu gibi stattaki yerini almak üzere İstanbul'a gelen Almanya Aachen Fenerbahçeliler Derneği, Kadıköy iskelesinde renkli görüntülere sahne oldu.

Coşkulu taraftar grubuna sahip olan Aachen Fenerbahceliler Derneği diğer taraftar grupları ile beraber oluşturdukları kortej ile stada doğru yürürken yaptıkları tezahüratlar ile sokakları inletti.

Aachen Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Yücel Zengin, aradaki kilometrelerin Fenerbahçe sevgisine engel olamayacağını belirtirken takımlarına destek olmak amacıyla yoğun bir kafile geldiklerini söyledi. Zengin, takımlarının alacağı her türlü sonuca rağmen Fenerbahçe sevgilerinin her zamankinden daha güçlü olacağının altını çizerken, bu akşamki maçtan galip ayrılacaklarına da dikkat cekti.

Kadıköy'de dev derbi için bekleyiş sürerken, güvenlik gerekçesiyle İstanbul dışından gelen kafilelerin stadyuma alınması gecikmeli olarak yapılıyor. 
Dev maça saatler kala her iki takım taraftarları yerlerini alırken takımlara destek sloganları kulakları çınlatıyor.

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DerbiFenerbahçeGalatasarayFenerbahçe Galatasaray
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