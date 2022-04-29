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Fenerbahçe galibiyet serisine devam etti | Fenerbahçe 3 - Gaziantep 2

   Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 35. hafta maçında Fenerbahçe, Gaziantep FK’nü 3-1 yendi.

29 Nisan 2022 Cuma 22:17
Fenerbahçe galibiyet serisine devam etti | Fenerbahçe 3 - Gaziantep 2

Fenerbahçe galibiyet serisine devam etti...Fenerbahçe 3 - Gaziantep FK 2

   Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 35. hafta maçında Fenerbahçe, Gaziantep FK’nü 3-2 yendi.Karşılaşmanın 5. Dakikasında Fenerbahçe Diego Rossi ile 1-0 öne geçti.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Fenerbahçe’nin üstünlüğü ile sona erdi.

    Karşılaşmanın ikinci yarısına konuk ekip Gaziantep FK’de Doğan Erdoğan oyundan çıktı.Yeirne Furkan Soyalp oyuna girdi.53. dakikada Gaziantep FK’de Papy Djilobodji sarı kart gördü.54. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı.55. dakikada Fenerbahçe’de İrfan Can Kahveci, Gaziantep FK’de Amedej Vetrih  ve Stelios Kitsiou sarı kart gördü.57. dakikada kazanılan penaltıyı Serdar Dursun kullandı.Penaltı vuruşu direkten dışarı çıktı.

Fenerbahçe’nin ikinci golü geldi.

   62. dakikada Fenerbahçe penaltı atışında gol vuruşu dışarı giden Serdar Dursun’un golüyle skoru 2-0 yaptı.

Gaziantep FK’den gol

   63. dakikada Gaziantep FK Angelo Sagal ile skoru 2-1 yaptı.70. dakikada Gaziantep FK.’de Alrxandru Maxim sarı kart gördü.71. dakikada Gaziantep FK’de Papy Dijibodji oyundan çıkarken yerine Mirza Cihan oyuna girdi.73. dakikada Fenerbahçe’de Serdar Dursun ve İrfan Can Kahveci oyundan çıkarken, yerine Arda Güler ve Enner Valencia oyuna girdi.77. dakikada Gaziantep FK’nde Amedej Vetrih oyundan çıkarken, yerine Alexander Merkel oyuna girdi.

Serdar Aziz cezalı duruma düştü.

   80. dakikada Fenerbahçe’de Serdar Aziz sarı kart gördü ve önümüzdeki hafta oynanacak Beşiktaş maçında cezalı duruma düştü.

 Fenerbahçe’den 3. Gol

   Fenerbahçe 82. Dakikada Miha Zajc’ın şık golü ile skoru 3-1 yaptı. 85. Dakikada Fenerbahçe’de Mert Haan Yandaş ve Luis Gustavo yerini Jose Sosa ve Mergim Berisha’ya bıraktı.87. dakikada Gaziantep FK’de Muhammet Demir yerini Hamza Mendyi’ye bıraktı.90+2. dakikada Fenerbahçe'de Diego Rossi yerine Burak Kapacak'a bıraktı.

Gaziantep FK penaltı kazandı

   90+5. dakikada Gaziantep FK penaltı kazandı.90+7. dakikada Gaziantep FK Alexandru Maxim ile skoru 3-2 yaptı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fenerbahçe, Gaziantep FK’nü 3-2 yendi.

Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 35. Hafta Toplu Maç Sonuçları;

Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 35. Hafta Puan Durumu;

Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 36. Hafta Maç Programı;

Fenerbahçe: Altay, Serdar Aziz, Tisserand, Nazım, Ferdi, Gustavo, Zajc, Mert, İrfan Can, Rossi, Serdar Dursun

Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Djilobodji, Tosca, Ertuğrul, Vetrih, Doğan, Sagal, Maxim, Figueiredo, Muhammet Demir

Son Güncelleme: 29.04.2022 23:10
Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeGaziantep FK
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