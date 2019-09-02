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Fenerbahçe Gustavo ile anlaştı

 Fenerbahçe dün İstanbul’a getirdiği Luiz Gustavo’yu resmen kadrosuna kattı

Fenerbahçe Gustavo ile anlaştı

 Fenerbahçe dün İstanbul’a getirdiği Luiz Gustavo’yu resmen kadrosuna kattı

02 Eylül 2019 Pazartesi 20:17
Fenerbahçe Gustavo ile anlaştı

Fenerbahçe Gustavo ile anlaştı

   Fenerbahçe dün İstanbul’a getirdiği Luiz Gustavo’yu resmen kadrosuna kattı… Sarı-lacivertli takım, Brezilyalı futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Sarı-lacivertli takımın KAP’a yaptığı açıklama şöyle;

“Profesyonel futbolcu Luiz Gustavo Dias’ın transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır.

Olympique de Marseille SASP kulübüne transfer bedeli olarak 6.000.000 Avro ödenecektir.

FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri her iki kulüp tarafından eşit oranda paylaşılacaktır.

Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız. “

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeLuiz Gustavo
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