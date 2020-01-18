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Fenerbahçe ikinci yarıya hızlı başladı

Fenerbahçe ikinci yarıya deplasmanda Gaziantep SK'nü 2-0 yenerek başladı.

18 Ocak 2020 Cumartesi 22:17
Fenerbahçe ikinci yarıya hızlı başladı

Fenerbahçe ikinci yarıya hızlı başladı

Fenerbahçe ikinci yarıya deplasmanda Gaziantep SK'nü 2-0 yenerek başladı.Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, Gaziantep FK deplasmanına çıktı. Hafta arasındaki kupa maçında Kayserispor ile berabere kalan sarı-lacivertliler, ligin ikinci yarısına moralli başladı.İlk yarısında 2 isabetli şutun çekildiği ve izleyenlere tat vermeyen mücadelenin ikinci yarısı ise nefesleri kesti. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 51. dakikada Max Kruse ve 90+3'te Vedat Muriqi kaydetti.Fenerbahçe'de Vedat Muriqi 80. dakikada hava topuna çıkarken dirseğiyle rakibine faul yapınca sarı kart gördü. Bu karttan sonra ligde cezalı duruma düşen Kosovalı oyuncu maçın duraklama dakikalarında ikinci sarı kartla kırmızı kart görerek kupadaki Kayserispor maçıda cezalı duruma düştü. Muriqi böylelikle ligdeki Başakşehir maçında forma giyebilecek.Sarı-lacivertliler bu galibiyetle 34 puana yükseldi haftayı 3. sırada tamamladı. Gaziantep FK ise 24 puanla 9. sırada kaldı.

Yazarımız Tayfun Gökdeniz'in maç yorumu

Fenerbahçe ligin 19. haftasında Medipol Başakşehir ile Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Gaziantep FK ise deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk olacak.

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Son Güncelleme: 18.01.2020 22:42
Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeGaziantep SK
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