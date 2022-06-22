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Fenerbahçe ilk hazırlık maçına çıktı.Fenerbahçe 2 - FC Shkupi 2

 Fenerbahçe ilk hazırlık maçında Kuzey Makedonya şampiyonu FC Shkupi'yle 2-2 berabere kaldı.

22 Haziran 2022 Çarşamba 19:43
Fenerbahçe ilk hazırlık maçına çıktı.Fenerbahçe 2 - FC Shkupi 2

Fenerbahçe ilk hazırlık maçına çıktı.Fenerbahçe 2 - FC Shkupi 2

   Fenerbahçe ilk hazırlık maçında Kuzey Makedonya şampiyonu FC Shkupi'yle 2-2 berabere kaldı.Yeni sezona teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde hazırlanan Fenerbahçe ilk hazırlık maçında Kuzey Makedonya şampiyonu FC Shkupi'yle yaptı.Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde oynanan mücadelede Sarı-Lacivertliler'in golleri yeni transfer Lincoln Henrique ve Muhammed Gümüşkaya'dan gelirken, Makedon ekibi iki sayısını da Sunday Adetunji ile buldu.

    Fenerbahçe, Shkupi hazırlık maçının ikinci yarısına 5 değişiklikle başladı. Sarı-lacivertlilerde Crespo, Lincoln, Osayi-Samuel, Novak ve Berisha’nın yerine Muhammed Gümüşkaya, Burak Kapacak, Valencia, Çağtay Kurukalıp ve Samatta dahil oldu.Fenerbahçe mücadelenin 57’nci dakikasında ise 5 oyuncu daha değişti. Serdar Aziz, Lemos, Gustavo, İrfan Can ve Bruma’nın yerlerine Yiğit Efe İncedemir, Tisserand, Meyer, İsmail Yüksek ve Arda Okan Kurtulan forma giydi. Jesus, ikinci yarıda kaleci Ertuğrul dışında tüm oyuncuları değiştirdi.

   İş insanı Olgun Aydın'ın sahibi olduğu FC Shkupi, bu sezon Avrupa macerasına Şampiyonlar Ligi 1. ön eleme turundan başlayacak.Fenerbahçe’nin Shkupi ile oynadığı maçı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Shkupi Başkanı Olgun Aydın ve Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet takip etti. Sarı-lacivertli kulüpte yönetim kurulu üyeleri Selahattin Baki ile Ahmet Ketenci de Samandıra’da karşılaşmayı izledi.

Fenerbahçe: Ertuğrul, Osayi-Samuel, Lemos, Serdar, Novak, Gustavo, Crespo, İrfan Can, Bruma, Lincoln, Berisha

Shkupi: Naumovski, Brdarovski, Senghor, Margcelashvili, Sheji, Inacio, Zlatkov, Alvarez, Hamidi, Danga, Sunday

Goller: Dk.16 Lincoln, Dk.82 Muhammed Gümüşkaya (Fenerbahçe) – Dk.13 ve Dk. 47 Sunday (Shkupi)

Sarı Kartlar: Inacio, Sheji (Shkupi)

 

Son Güncelleme: 23.06.2022 05:33
Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeFC Shkupi
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